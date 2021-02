Un survivant du cancer des os infantile rejoint le vol spatial privé Inspiration4 sur la fusée SpaceX

Une survivante de 29 ans d’un cancer des os infantile pourrait devenir l’une des plus jeunes à voler dans l’espace lorsqu’elle se lance dans un voyage privé à bord d’une fusée SpaceX.

Hayley Arceneaux, assistante médicale au St. Jude Children’s Research Hospital de Memphis, se joindra le vol spatial privé Inspiration4 dirigé par le milliardaire Jared Isaacman, qui sera lancé sur une capsule SpaceX Crew Dragon plus tard cette année. La sélection d’Arceneaux comme membre « Hope » de l’équipage a été dévoilé aujourd’hui sur le Today Show sur NBC .

L’invitation à rejoindre l’équipe Inspiration4 d’Isaacman est venue de St. Jude, l’ancien centre de traitement d’Arceneaux.

« Il est venu de nulle part », a déclaré Arceneaux à propos de l’invitation de St. Jude. «En gros, ils m’ont demandé si je voulais aller dans l’espace. Immédiatement, j’ai dit: ‘Oui, oui! Mettez mon nom par écrit.’»

Collection 45secondes.fr: 26,99 € chez Magazines Direct

Préparez-vous à explorer les merveilles de notre incroyable univers! La « Collection 45secondes.fr » regorge d’astronomie étonnante, de découvertes incroyables et des dernières missions des agences spatiales du monde entier. Des galaxies lointaines aux planètes, en passant par les lunes et les astéroïdes de notre propre système solaire, vous découvrirez une multitude de faits sur le cosmos et découvrirez les nouvelles technologies, télescopes et fusées en développement qui vous dévoileront encore plus de ses secrets. Voir l’offre