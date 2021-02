Un survivant de violence conjugale devient la première personne à subir une deuxième greffe du visage

Une période de 15 minutes en 2007 a changé la vie de Carmen Tarleton pour toujours. Son ex-mari est entré par effraction chez elle, l’a frappée avec une batte de baseball et l’a aspergée d’un produit chimique appelé lessive. Aujourd’hui, elle est la première américaine à recevoir une deuxième greffe de visage.

Dans une interview exclusive AUJOURD’HUI, l’ancienne infirmière s’est assise avec la correspondante de NBC News, Kate Snow, pour partager son parcours de rétablissement. L’attaque a laissé Tarleton gravement défiguré, aveugle d’un œil et juridiquement aveugle de l’autre. Elle a eu sa première greffe de visage en 2013, alors que la procédure était assez nouvelle. Cela a duré sept ans, mais son corps a commencé à le rejeter lentement.

« Lorsque ma première greffe de visage a échoué, je suis redevenue défigurée », a-t-elle déclaré AUJOURD’HUI. « Je n’avais plus de paupières. J’ai perdu mes lèvres. »

La décision pour elle de recommencer le processus – elle a subi 73 chirurgies reconstructives au total – a été facile, a-t-elle déclaré à Snow.

«J’avais dit à (mon médecin):« Si je suis candidat, je veux une autre chance »», se souvient Tarleton.

La deuxième greffe du visage a nécessité une équipe de 40 personnes au Brigham and Women’s Hospital de Boston environ 20 heures sur deux jours. Heureusement, c’était moins risqué que la chirurgie initiale car son système immunitaire était moins sensible la deuxième fois.

Mais c’était toujours un défi, a déclaré aujourd’hui le chirurgien plasticien de Tarleton, le Dr Bohdan Pomahac, qui la soigne depuis qu’elle a été transportée par avion à l’hôpital il y a plus de dix ans. Il y avait des inquiétudes quant à un éventuel rejet, encore une fois.

« C’est toujours compliqué », a déclaré Pomhac. « Je pense que la deuxième fois est un peu pire à certains égards parce que nous avons encore affaire à beaucoup d’inconnues. »

Le donneur pour la deuxième chirurgie de Tarleton était une femme nommée Casey Harrington, qui était aux prises avec une dépendance à l’héroïne et est décédée en juillet dernier à l’âge de 36 ans d’une overdose de fentanyl. Elle avait une fille de 15 ans.

« Nous avons été extrêmement chanceux et avons trouvé par pure chance un donneur qui avait beaucoup de caractéristiques communes avec le propre corps de Carmen, quelque chose que vous espérez avoir pour un frère », a ajouté Pomahac.

Harrington avait dit à sa belle-sœur Bobbi Sue Harrington qu’elle voulait être donneuse d’organes. Ses organes ont sauvé cinq vies, mais sa famille a d’abord hésité à donner son visage.

« Notre émotion initiale était: » Non. Ça ne va pas être bien. Nous ne pouvons pas vivre avec ça « », a déclaré Bobbi Sue Harrington AUJOURD’HUI. «Plus nous avons fait de recherches sur les bénéficiaires et sur la manière dont leur vie avait changé, mieux nous nous en sentions.

«C’était une aubaine pour nous en tant que famille», a-t-elle ajouté. « Cela nous a donné de l’espoir dans ce qui autrement semblerait être une période complètement désespérée, en particulier pour la fille (de Casey). »

Tarleton a eu l’occasion de rencontrer la famille de Harrington lors d’un chat vidéo AUJOURD’HUI.

«Tu as beaucoup de ses traits comme sur ton front», lui dit la mère de Harrington. « Vous avez sa tache de naissance, sa racine des cheveux, la ligne des yeux. »

« Dans la période la plus difficile, vous m’avez fait le plus grand cadeau que quiconque aurait pu me faire », a déclaré Tarleton.

Maintenant, sept mois après sa deuxième greffe de visage, Tarleton a dit à Snow qu’elle était «très heureuse», expliquant que tout sur son visage était donné à l’exception d’une oreille.

« C’est mon visage. Il m’a été donné. Ce n’est pas le visage d’origine avec lequel je suis né, mais c’est mon visage. Et chaque fois que je me regarde dans le miroir, je pense à Casey », a déclaré Tarleton.

Son attitude positive a été une source d’inspiration pour la famille de Harrington – et tous ceux qui la rencontrent.

«Ma clé de ce succès n’est pas de me concentrer sur des choses négatives», a-t-elle poursuivi. « C’est beaucoup plus facile de se plaindre, de … parler entre nous de ce qui ne marche pas. … Si je restais là-bas, je serais ce que la société a dit que je serais. ‘Tu vas être misérable, tu es handicapé, vous êtes aveugle, vous êtes dépendant. Vous allez avoir un trouble de stress post-traumatique, vous allez être déprimé. ‘ »

« Je n’ai rien écouté de tout ça. Tu sais pourquoi? Je ne voulais rien de ça. Je me suis concentrée sur ce que j’allais faire maintenant », at-elle ajouté.

Tarleton croit également que ses deux greffes de visage ont «considérablement élargi (sa vie)».

«Je devais entrer dans cela, et pour entrer dans cela, vous devez trouver votre confiance. Vous devez trouver votre stabilité. Vous devez trouver votre estime de soi», dit-elle.

Alors que Tarleton continue de se rétablir, elle «construit de l’énergie chaque semaine», a-t-elle ajouté. « Chaque semaine, je vais de mieux en mieux. … Je suis impatient de voir ce que la vie va m’apporter maintenant. J’ai beaucoup de patience. Quand je serai prêt, des choses vont arriver. Et elles se produisent déjà. «