Un survivant de l’épidémie d’Ebola il y a cinq ans a probablement déclenché l’épidémie en cours en Guinée

15 mars 2021 12:26:33 IST

Une épidémie d’Ebola qui se produit actuellement en Guinée a presque certainement été déclenchée par une personne qui a survécu à l’épidémie historique de l’Afrique de l’Ouest en 2014-2016, a hébergé le virus pendant au moins cinq ans, puis l’a transmis via le sperme à un partenaire sexuel, ont rapporté vendredi des chercheurs. La découverte, basée sur le séquençage génétique d’échantillons de virus prélevés sur des patients dans l’épidémie actuelle, a choqué les chercheurs. Jusqu’à présent, la plus longue durée de persistance du virus chez un survivant était de 500 jours. «C’est stupéfiant», a déclaré le Dr William Schaffner, un expert en maladies infectieuses à l’Université de Vanderbilt qui n’était pas impliqué dans la recherche, dans une interview. « C’est un phénomène extraordinaire. »

L’épidémie actuelle en Guinée a été reconnue pour la première fois en janvier et a infecté au moins 18 personnes et en a tué neuf.

La découverte qu’un survivant a probablement déclenché l’épidémie a de profondes implications. La précédente épidémie de l’Afrique de l’Ouest a infecté plus de 28 000 personnes, tué plus de 11 000 personnes et laissé des milliers de survivants, dont certains étaient déjà évités en raison des craintes concernant la maladie. La perspective que ceux qui ont survécu puissent être contagieux pendant des années aggravera probablement leur sort.

La nouvelle découverte soulève également la possibilité que d’autres foyers dans la région, supposés avoir commencé par une transmission par des animaux, aient en fait été déclenchés par des survivants atteints d’infections persistantes non reconnues.

Une solution possible, a déclaré Schaffner, serait « de vacciner une grande partie de l’Afrique équatoriale » contre Ebola même là où il n’y a pas d’épidémie actuelle. Des vaccins efficaces sont disponibles, l’un fabriqué par Merck et l’autre par Johnson & Johnson, mais jusqu’à présent, ils n’ont généralement été utilisés qu’en réponse à des épidémies.

Les gens se rétablissent d’Ebola lorsque leur système immunitaire élimine le virus. Mais certaines parties du corps, dont l’œil, le système nerveux central et les testicules sont des sites dits privilégiés, hors de portée du système immunitaire. Le virus peut parfois se cacher à ces endroits. Mais personne ne savait qu’il pouvait se cacher si longtemps.

« Nous n’avons aucune idée de la fréquence à laquelle cela peut se produire », a déclaré Schaffner. « Certaines études sont en cours. Comme vous pouvez l’imaginer, il n’est pas facile d’étudier la dissimulation de virus dans des sites immunologiquement privilégiés, comme les testicules, l’œil et, rarement, le système nerveux central. Ce ne sont pas des endroits accessibles pour une étude facile. »

Les séquences génétiques des échantillons de virus des patients actuels ont été comparées à celles de l’épidémie de 2014-2016 et se sont révélées si similaires qu’elles devaient être étroitement liées, ont déclaré les chercheurs. Le rapport, mis en ligne vendredi, impliquait des chercheurs du ministère guinéen de la Santé, d’autres laboratoires de ce pays, de l’Institut Pasteur du Sénégal, de l’Université d’Édimbourg, du Centre médical de l’Université du Nebraska et de la société PraesensBio.

Les résultats ont été rapportés plus tôt vendredi par Science et Stat.

«Il y a très peu de changements génomiques, et pour que ceux-ci se produisent, le virus doit se multiplier», a déclaré Schaffner. «Je pense que le virus est en hibernation pour la plupart.»

«Entre autres choses, cela vous montre ce que le séquençage moléculaire du génome entier peut fournir», a-t-il déclaré. «Jusqu’à ce moment, nous pensions tous que l’épidémie actuelle était une conséquence de la transmission de la nature, des chauves-souris. Mais cela provenait probablement d’un réservoir humain.

Michael Wiley, virologue au centre médical de l’Université du Nebraska et directeur général de PraesensBio, qui a fourni le matériel utilisé pour étudier les échantillons, a décrit l’épidémie actuelle comme une « continuation » de la précédente.

Il a déclaré que les infections persistantes et la transmission sexuelle avaient déjà été reconnues lors de l’épidémie ouest-africaine et lors d’une épidémie en République démocratique du Congo. Chaque nouvelle étape importante pour la persistance virale a été un choc, a-t-il déclaré: 180 premiers jours, puis 500 jours, et maintenant plus de cinq ans après l’infection initiale.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré dans un communiqué fourni par son porte-parole, Thomas Skinner: «Le CDC a examiné les données de séquençage d’échantillons prélevés lors de l’épidémie actuelle en Guinée. Bien que nous ne puissions être sûrs à 100%, les CDC conviennent que les données soutiennent la conclusion selon laquelle les cas de l’épidémie actuelle sont probablement liés à des cas dans la région pendant l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest de 2014-2016.

Il a ajouté: «Cela suggère que l’épidémie a probablement été déclenchée par une infection persistante, un survivant, et non par une nouvelle introduction du virus à partir du réservoir animal. Bien que nous ayons vu des flambées en République démocratique du Congo liées aux survivants, le laps de temps entre la fin de l’épidémie de 2014-2016 et l’émergence de cette flambée est surprenant et souligne la nécessité de poursuivre les recherches pour mieux comprendre l’épidémiologie complexe et écologie d’Ebola. »

Le Dr Ian Lipkin, virologue à l’Université de Columbia, a déclaré qu’après que les patients de sexe masculin aient eu plusieurs échantillons de sperme testés négatifs pour Ebola, ils étaient généralement supposés avoir éliminé le virus, mais que ce n’était pas toujours une hypothèse correcte.

«Une personne atteinte d’Ebola devrait probablement être surveillée régulièrement pour s’assurer qu’elle est négative et qu’elle reste négative», a-t-il déclaré.

Denise Grady. c.2021 The New York Times Company

