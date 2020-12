Un survivant de la thérapie de conversion a subi des «  exorcismes  » pour chasser les «  démons  »

Justin Beck a révélé qu’il avait subi des exorcismes et une horrible thérapie de conversion pendant six ans. (STV)

Un homme écossais a dit qu’il «détestait tout» de lui-même après avoir enduré six ans de thérapie de conversion et des «exorcismes» pour le rétablir.

Justin Beck, 36 ans, a déclaré à STV qu’il avait grandi dans une famille religieuse mais avait déménagé à l’église à 17 ans parce qu’il voulait se rétablir.

Dans sa nouvelle église, il a été soumis à une thérapie de conversion traumatisante qui a duré six ans, avant de finalement se rendre compte que cela ne fonctionnait pas à l’âge de 23 ans.

«Je me mettais en avant pour la guérison tous les dimanches, puis cela augmenterait à des choses comme des exorcismes pour chasser les démons de moi et être oint d’huile, donc de 17 à 23, c’était comme six ans à vivre constamment cela, »Dit Beck.

Il a dit que les dirigeants de l’église lui disaient constamment qu’il devait «avoir la foi» pour que la pratique pseudoscientifique fonctionne.

«La ligne qui m’a été donnée tout le temps était que vous deviez simplement avoir la foi, vous devez simplement avoir la foi. Donc, de 17 à 23 ans, puis à 23 ans, réaliser que cela ne fonctionne pas, puis se faire dire que vous n’avez tout simplement pas assez de foi, c’était une énorme gifle », a-t-il dit.

La vie de Beck a été déchirée par la thérapie de conversion, et il s’est retrouvé à détester tout de lui-même, son estime de soi en lambeaux.

«À 23 ans, je n’avais absolument aucune estime de moi, je me détestais, je détestais tout de moi, je marchais la tête baissée, je ne regarderais pas dans les miroirs ou les fenêtres, je détestais tout de moi.

«C’était beaucoup d’essayer de me ressaisir et de reconstruire ma vie.»

Les chefs religieux ont demandé que la thérapie de conversion soit interdite.

Beck a partagé son expérience alors que des centaines de personnalités religieuses de premier plan dans le monde ont appelé à l’interdiction de la thérapie de conversion.

Plus de 370 chefs religieux de 35 pays, dont Desmond Tutu, ont signé un engagement dans le cadre de la Commission interconfessionnelle mondiale sur la vie des LGBT +, appelant à l’interdiction de cette pratique dangereuse.

La déclaration puissante a déclaré que les personnes LGBT + sont «une partie précieuse de la création et font partie de l’ordre naturel» et a déclaré que les personnes queer devraient être «traitées de manière égale devant la loi».

La thérapie de conversion est largement considérée comme une forme dangereuse et nuisible de pseudoscience largement propagée par les extrémistes religieux.

La pratique a été condamnée par divers organismes de santé et de psychiatrie à travers le monde, notamment l’American Psychiatric Association, l’American College of Physicians et l’American Academy of Child Adolescent Psychiatry.

Une enquête menée par la Fondation Ozanne en 2019 a révélé qu’un survivant sur cinq de la thérapie de conversion au Royaume-Uni a par la suite tenté de se suicider, tandis que deux sur cinq ont déclaré avoir des pensées suicidaires après avoir subi la pratique néfaste.

Pendant ce temps, moins d’un tiers des personnes interrogées ont déclaré avoir continué à «mener une vie heureuse et épanouie».

Malgré cela, la thérapie de conversion continue d’être populaire parmi les groupes chrétiens conservateurs à travers le monde, beaucoup poussant le faux récit sur les jeunes LGBT + que leurs identités sont fausses et peuvent être changées.

La thérapie de conversion a été interdite dans certaines parties du monde, mais reste légale au Royaume-Uni – malgré les promesses répétées du parti conservateur d’interdire cette pratique.