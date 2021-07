Un survivant de la fusillade de Parkland dit que son père pense que c’était un canular après avoir suivi QAnon

Un homme qui a survécu à la fusillade de l’école Parkland en 2018 dit que son père est devenu convaincu que le massacre mortel était un canular et que son fils était un acteur rémunéré.

L’homme dit que son père est devenu absorbé par QAnon et a commencé à adopter bon nombre de leurs théories du complot d’extrême droite.

« QAnon a consumé sa vie au point de déchirer notre famille ainsi que ma santé mentale », a-t-il écrit dans un article sur Reddit, détaillant les affirmations de son père.

Les affirmations de l’homme selon lesquelles il aurait survécu à une fusillade ont été vérifiées par Vice News, mais il a conservé son anonymat en raison des craintes de réaction des théoriciens de QAnon.

L’homme dit que son père a commencé à croire que la fusillade était un canular après avoir vu la représentante Marjorie Taylor Greene harceler un autre survivant, David Hogg, et affirmant que la fusillade était une « opération sous faux drapeau ».

« Il a fait des » recherches approfondies « sur le langage corporel et prétend qu’il peut dire que le tireur est un acteur de comédie radical qui a été payé pour sacrifier sa vie afin de retirer nos armes », a écrit le survivant.

Plus tôt cette année, l’homme est devenu l’une des dernières classes de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas à avoir survécu à la fusillade pour obtenir son diplôme.

La fusillade, l’une des fusillades dans les écoles les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis, a coûté la vie à 17 personnes, dont 9 étaient des camarades de classe de l’affiche Reddit.

QAnon est arrivé à son père pendant la pandémie.

L’homme dit que son père a commencé comme anti-masqueur mais, lorsqu’il s’est tourné vers Internet pour trouver des personnes partageant les mêmes idées, il a trouvé QAnon.

« À partir de là, il a fait boule de neige pour devenir ce qu’il est aujourd’hui, estimant que si le gouvernement est capable de renverser une élection, alors tout le reste est probablement aussi un mensonge », a déclaré le jeune de 18 ans.

Les chercheurs estiment que le soutien à QAnon – qui était autrefois une théorie marginale sur Internet – a augmenté rapidement pendant la pandémie, en partie à cause du mouvement anti-masque.

Son père a accusé son fils d’avoir participé au canular.

L’homme dit que son père a activement essayé de déclencher la culpabilité et le SSPT de son survivant en lui proférant des théories et en l’accusant d' »accepter de l’argent pour en faire partie ».

«Je ne peux plus supporter qu’il me réprimande et essaie délibérément de me déclencher pour voir si mon TSPT est réel ou non. Il m’a vu m’effondrer et pleurer plusieurs fois, ce que je n’avais jamais fait auparavant », a-t-il écrit.

Il ajoute également que son père refuse d’arrêter de porter du bordeaux malgré les demandes de son fils. Le suspect de la tuerie de Parkland, Nikolas Cruz, portait un t-shirt bordeaux lors de la fusillade mortelle.

Il dit qu’il a essayé de demander de l’aide professionnelle pour son père, mais qu’il envisage maintenant de le couper complètement.

Il écrit qu’il a tenté de joindre son père à plusieurs reprises, notamment en lui demandant de se remémorer le jour de la fusillade.

« [I] rappelle-lui de revoir les SMS que j’ai envoyés quand j’étais sûr à 100% que le tireur était sur le point d’entrer dans notre classe. Je lui demande de me regarder dans les yeux et je continue de soutenir que je suis capable de falsifier ce que j’ai écrit dans ces messages, mais pas de chance.

Cruz devrait être jugé en septembre pour la fusillade de 2018.

