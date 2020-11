Un supposé testeur de Rockstar esquisse la carte que GTA 6 aurait

GTA 6, bien qu’il n’ait pas été officiellement révélé pour le moment, c’est l’un des jeux vidéo avec le plus de rumeurs et de fuites présumées. Au cours des dernières semaines, nous avons vu un carte supposée d’une version de développement et nous avons connu le version d’un initié supposé ce qui garantit que le jeu vidéo se déroulera à trois époques historiques différentes. Et maintenant, nous obtenons une nouvelle fuite dans laquelle un testeur supposé esquisse la carte de GTA 6.

A traversé Reddit comment un utilisateur a publié des informations sur GTA 6. Avant de parler des informations, nous devons clarifier que c’est une source anonyme qui n’a fourni aucune preuve d’aucune sorte à l’appui de son histoire, nous devons donc prendre toutes les informations avec des pincettes. Cela dit, les informations sont intéressantes à examiner.

Ce serait la structure de la carte de GTA 6

La source de la fuite prétend fonctionner comme testeur dans l’un des Rock star au Royaume-Uni où, après avoir testé Red Dead Redemption 2 Oui GTA en ligne, a pu avoir un contact direct avec GTA 6. Vous trouverez ci-dessous les détails les plus remarquables qu’il a laissés avec une image de la carte dessinée à la main par lui-même à partir de ce qu’il a vu au cours de son expérience en tant que testeur de jeux vidéo.

Carte esquissée à la main sur la base des informations obtenues du prétendu testeur

La structure de la carte serait similaire à la carte divulguée il y a des semaines , mais avec certains changements à la fois au nord et à l’ouest

, mais avec certains changements à la fois au nord et à l’ouest La carte représentera la zone de Vice City et Floride , y compris les zones marécageuses peu peuplées

, y compris les zones marécageuses peu peuplées Les états sources ne sachant rien sur les zones d’inspiration sud-américaine (ils pourraient exister mais vous n’avez pas testé dans ces endroits)

(ils pourraient exister mais vous n’avez pas testé dans ces endroits) Les états sources n’ont aucune preuve que l’histoire se déroule à des périodes différentes (cela pourrait arriver mais votre travail ne l’indique pas)

(cela pourrait arriver mais votre travail ne l’indique pas) Le protagoniste (provisoire) est un homme hispanique générique

Avec tout cela, il n’y a pas beaucoup d’indices qui ont été donnés concernant GTA 6. Les fuites continuent à se produire et il semble que cela durera longtemps. nous devrons continuer à attendre que Rockstar donne officiellement plus de détails à ce sujet.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂