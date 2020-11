Un super-héros MCU très apprécié sera dans Thor: Love and Thunder aux côtés de Chris Hemsworth

Ceux qui ont vu Avengers: Fin de partie, ils savent qu’à la fin du film Thor est apparu dans l’espace avec les Gardiens de la Galaxie. Cette union devait être vue oui ou oui dans le Phase 4 du Univers cinématographique Marvel, que bien qu’il allait commencer à la fin du printemps 2020, le coronavirus a changé tous les plans et causé Disney Oui Studios Marvel décider de retarder Veuve noire, enfin, jusqu’au début de 2021.

Or, ce long métrage n’est pas en tant que telle une suite des événements vus dans la saga Infinity, mais une sorte de préquelle dans laquelle nous apprendrons à en connaître de plus près. Natasha Romanoff. Par conséquent, nous avons hâte d’en savoir plus sur des films comme Thor: l’amour et le tonnerre, ceci étant le prochain cas à allumer les caméras début janvier. Que sait-on de ce quatrième volet de la franchise dédiée au dieu du tonnerre? Peu, mais maintenant, grâce à Le Hollywood Reporter, nous savons que Chris Pratt, c’est-à-dire, Star Lord dans Guardians of the Galaxy, jouera le même personnage dans le nouvel épisode de Thor.

Il n’est pas officiellement confirmé par le producteur, mais il était clair que tôt ou tard, ou dans le nouveau de Thor, ou dans le prochain film de gardiens de la Galaxie, l’union du dieu du tonnerre avec les super-héros les plus fous de l’espace allait être une réalité: la fin des vengeurs: fin de partie Je l’anticipais, et il ne restait plus qu’à savoir quelle serait la production cinématographique (ou télévisuelle) qui les mettrait tous dans le même bateau.

