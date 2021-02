Un succès! Le trophée V8 Land Rover Defender Works se vend en trois jours

Texte: Carlos Moura

Date: 22 février 2021

Les 25 unités de la série spéciale Defender Works V8 Trophy, lancées par le Land Rover Classic, se sont vendues en seulement trois jours. Un vrai succès!

Le Land Rover Classic a lancé une série spéciale limitée à 25 exemplaires du Defender original, inspirée des expéditions tout-terrain du Camel Trophy, qui se sont vendues en seulement trois jours.

Disponible à partir de 222 mille euros, et proposée en carrosseries trois (90) et cinq portes (110), cette série spéciale constitue un hommage moderne à la compétition tout-terrain Land Rover Classic, avec la défense «pure et dure» des années 1980 .

Le Defender Works V8 Trophy est équipé d’un moteur essence V8 de 5,0 litres et d’une transmission automatique à huit rapports, qui développe une puissance de 405 ch.

Ces 25 unités sont caractérisées par une finition dans le ton exclusif Eastnor Yellow, avec des notes en Narvik Black et des jantes en acier à haute résistance, dans la couleur de la carrosserie.

L’équipement tout-terrain spécifique comprend un treuil avant, un arceau de sécurité externe, des porte-bagages de toit, des protections inférieures, une barre de protection avant, une prise d’air surélevée et des pneus anti-boue spéciaux.

Les clients qui ont acheté ces unités reçoivent également une invitation à participer à une aventure exclusive de trois jours au centre de développement, de test et de formation Land Rover, situé à Eastnor Castle, Herefordshire, Royaume-Uni.

