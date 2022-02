Un streamer revient sur les trolls avec une photo d’un vrai visage et se vante de sa richesse

Imane ‘Pokimane’ Anys est l’un des plus grands noms de Twitch, avec des millions d’abonnés qui se connectent pour la regarder jouer à des jeux vidéo.

Mais comme elle est une si grande star sur la plate-forme et une femme, elle a dû faire face à de nombreuses critiques de la part de personnes faisant des commentaires sur son apparence.

Plus précisément, les trolls ont commencé à partager une photo d’elle sans maquillage.

Donc, cette semaine, Anys a riposté en republiant la même photo, accompagnée de la légende : « Ce visage rapporte plus d’argent que vous n’en verrez jamais dans votre vie. »

Son collègue streamer Schlatt a également soutenu son coin, partageant une photo de lui-même utilisant un filtre et plaisantant: « Faux ».

Elle a dit: « Urgh, les hommes et leurs filtres. Je parie que vous auriez ZÉRO téléspectateurs si vous l’enleviez !! »

Anys a déclaré à l’époque: « Il est tellement difficile de profiter correctement de votre temps libre sans penser que vous devriez ou pourriez en faire plus, en particulier avec le streaming.

Elle a également dit qu’elle voulait prendre plus de temps pour se concentrer sur les choses qui l’inspiraient et ne pas faire des choses juste pour le plaisir, disant qu’elle était « épuisée, contrairement à toute autre façon dont j’ai été épuisée dans le passé. «

Anys a expliqué: « Je me retrouve à faire tellement de choses qui ne m’excitent pas.

« Je suis juste f ***** g épaule. Je fais toujours des choses dont j’ai l’impression devrait faire. Toutes ces années, j’ai vécu ma vie et je l’ai encadrée de telle manière que j’évite d’avoir des regrets.

Elle a ajouté: « Pourquoi ai-je sept chiffres sur mon compte bancaire? Pour me sentir esclave de ce que l’on attend de moi ou de l’idée capitaliste de gagner le plus d’argent possible? … Je n’ai juste pas Je ne veux pas que ce soit ma norme. »