Un stimulant de la Seconde Guerre mondiale découvert dans les suppléments de perte de poids

Un stimulant expérimental de l’époque de la Seconde Guerre mondiale apparaît dans la perte de poids et les suppléments sportifs vendus aujourd’hui, selon une nouvelle étude.

Le stimulant, connu sous le nom de phénprométhamine, a été vendu pour la dernière fois sous forme d’inhalateur nasal appelé Vonedrine dans les années 1940 et 1950, mais il a depuis été retiré du marché et n’a jamais été approuvé pour usage oral, selon l’étude, publiée mardi (23 mars ) dans le journal Toxicologie clinique . Il est également interdit des sports de compétition par le Agence mondiale antidopage . La nouvelle étude semble être la première à confirmer la présence de phénprométhamine dans les suppléments, ont déclaré les auteurs.

En plus de la phénprométhamine, l’étude a identifié huit autres stimulants interdits dans les suppléments de sport et de perte de poids, qui ont souvent été trouvés mélangés dans diverses combinaisons pour créer des «cocktails» de médicaments stimulants qui n’ont jamais été étudiés chez l’homme, ont déclaré les auteurs.

«C’est vraiment surprenant», a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Pieter Cohen, interniste général à la Cambridge Health Alliance et professeur agrégé de médecine à la Harvard Medical School, à 45Secondes.fr. « Trouver neuf stimulants interdits expérimentaux différents en même temps était vraiment assez choquant. » Les auteurs ont trouvé jusqu’à quatre stimulants différents dans un seul supplément.

Les risques liés à la consommation de ces combinaisons de stimulants sont inconnus, et ces stimulants ne sont pas toujours répertoriés sur les étiquettes des produits, ont noté les auteurs.

« La FDA devrait avertir les consommateurs de la présence de cocktails de stimulants expérimentaux dans la perte de poids et les suppléments sportifs et prendre des mesures efficaces immédiates pour éliminer ces stimulants du marché », ont écrit les auteurs dans l’étude.

Stimulants interdits

Les chercheurs ont commencé leur étude à la recherche non pas de phénprométhamine, mais d’un stimulant différent appelé déterénol. Des études menées en Europe ont montré que les suppléments contenant du détérénol et d’autres stimulants étaient liés à des effets nocifs chez l’homme, notamment des nausées, des vomissements, des douleurs thoraciques, un arrêt cardiaque et même une mort subite. (Le deterenol n’a jamais été approuvé pour une utilisation aux États-Unis et en 2004, la FDA a statué que le stimulant n’était pas autorisé dans les compléments alimentaires.)

Pour l’étude, ils ont analysé 17 marques de suppléments vendus aux États-Unis qui étaient étiquetés comme contenant du détérénol ou un synonyme du médicament. Ces produits étaient généralement commercialisés sous forme de suppléments de perte de poids ou de suppléments sportifs. (Une liste complète de ces marques de suppléments peut être trouvée dans l’étude.)

Les chercheurs ont trouvé du détérénol dans 13 des 17 suppléments. Le deuxième stimulant le plus couramment détecté était la phénprométhamine, présente dans quatre des 17 marques.

Il existe très peu de données sur l’innocuité de la phénprométhamine. Lorsqu’il a été utilisé dans les années 1940 et 1950, il n’était disponible que sous forme de spray nasal, a déclaré Cohen. Les effets de la prise du médicament par voie orale, qui est la façon dont les gens le consommeraient aujourd’hui dans un supplément, sont inconnus. « Si vous l’avez concentré et le prenez sous forme de pilule, cela pourrait avoir des effets totalement différents », a déclaré Cohen.

La phénprométhamine n’est pas le premier stimulant de la Seconde Guerre mondiale à apparaître dans les compléments alimentaires. En 2004, après que la FDA a interdit le stimulant éphédra des compléments alimentaires, les fabricants ont commencé à ajouter d’autres stimulants expérimentaux, y compris 1,3-DMAA , qui était auparavant commercialisé en 1948 comme inhalateur nasal, ont déclaré les auteurs. La FDA a depuis interdit le 1,3-DMAA des suppléments et a émis des avertissements selon lesquels il pourrait augmenter le risque de problèmes cardiaques.

« Dès que la FDA met en garde contre un stimulant, de nouveaux, des variantes proches de ceux-ci ont tendance à apparaître », a déclaré Cohen.

Jusqu’à présent, la FDA n’a pas émis d’avertissements aux consommateurs sur la phénprométhamine, selon l’étude. De plus, des scientifiques de la FDA ont récemment détecté du détérénol dans des suppléments, publiant leurs résultats dans la revue Test et analyse de drogues en septembre 2020. Mais même après cette découverte, l’agence n’a pas émis d’avertissement, bien que le supplément soit interdit par l’agence, a déclaré Cohen.

« Il ne fait aucun doute que la FDA aurait dû agir dès qu’elle a déterminé [deterenol] était présent « , a déclaré Cohen. » Ils devraient immédiatement avertir les consommateurs au sujet du détérénol; ils devraient informer les fabricants que tout supplément contenant le stimulant doit être éliminé. «

Bien que la FDA n’ait peut-être pas mis en garde contre le déterénol, l’agence a mis en garde contre les suppléments de perte de poids en général. Sur son site Internet , la FDA affirme avoir « identifié une tendance émergente » de compléments alimentaires contenant des ingrédients actifs cachés et potentiellement nocifs. « Les consommateurs peuvent sans le savoir prendre des produits contenant des quantités variables d’ingrédients pharmaceutiques approuvés sur ordonnance, de substances contrôlées et d’ingrédients pharmaceutiquement actifs non testés et non étudiés », indique l’agence.

Sur les neuf stimulants trouvés dans la nouvelle étude, sept – dont le 1,3-DMAA – ont déjà fait l’objet d’avertissements de la FDA en raison de leur présence dans les suppléments. Cette découverte concorde avec celle d’une étude réalisée en 2018 par Cohen et ses collègues qui a révélé que certains compléments alimentaires contiennent encore des stimulants expérimentaux des années après que ces stimulants ont été interdits par la FDA, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Savoir si un complément alimentaire contient un stimulant interdit peut être difficile car les fabricants peuvent ne pas inscrire le médicament sur l’étiquette ou utiliser un synonyme du médicament, a déclaré Cohen.

Mais en général, Cohen conseille aux consommateurs d’éviter deux catégories de compléments alimentaires – ceux étiquetés pour dire qu’ils vous aideront à perdre du poids et ceux étiquetés comme suppléments de pré-entraînement ou de renforcement musculaire . (Cette dernière catégorie exclut les poudres de protéines, qui contiennent généralement des acides aminés et ne sont pas un sujet de préoccupation, a déclaré Cohen.) Ces catégories de suppléments ne peuvent pas être considérées comme sûres jusqu’à ce que deux choses se produisent: «Nous réformons la loi afin que la FDA ait plus de pouvoir d’application et la FDA commence à appliquer efficacement la loi », a déclaré Cohen.

Dans une déclaration fournie à 45Secondes.fr, la FDA a déclaré qu’elle examinait la nouvelle étude. « La FDA se consacre à l’avancement de nos priorités stratégiques pour les compléments alimentaires: sécurité, intégrité des produits et prise de décision éclairée. Nous apprécions les études comme celle-ci pour sensibiliser et attirer l’attention nécessaire sur ces questions », indique le communiqué.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.