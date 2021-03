Un sprite rouge rare et un jet bleu créent un spectacle de lumière d’un autre monde au-dessus d’Hawaï

Les sprites et les jets sont des phénomènes atmosphériques éphémères, assez difficiles à observer, encore moins à photographier.

Mais une nouvelle image d’un observatoire à Hawaï capture à la fois un sprite rouge et un jet bleu dans le même plan. La photo, sorti le 24 février , vient avec l’aimable autorisation d’une « cloud cam » au télescope Gemini North, qui fait partie de l’Observatoire International Gemini situé sur Maunakea.

Les sprites et les jets sont des phénomènes de la haute atmosphère provoqués par des décharges électriques. Les sprites, qui sont généralement rouge-orange et parfois bleu-vert, se produisent dans la mésosphère, entre 30 et 50 miles (50 et 80 kilomètres) d’altitude. Ils sont souvent déclenchés par des éclairs réguliers à basse altitude, mais leur température est beaucoup plus froide. Ils ont aussi parfois la forme de méduses. Des jets bleus se produisent également à haute altitude, déclenchés par une décharge d’électricité de la partie supérieure chargée positivement d’un nuage d’orage vers le sommet du nuage chargé négativement, selon un article publié le 20 janvier dans le journal. La nature . Ils apparaissent généralement comme des banderoles bleues tirant vers l’espace.

L’appareil photo qui a capturé le sprite rouge et le jet bleu était un reflex numérique grand public (reflex numérique à objectif unique) modifié, personnalisé pour prendre des photos en une fraction de seconde à 30 secondes après la foudre. Les caméras sont montées sur le toit de l’observatoire, pointées vers les emplacements les plus probables des tempêtes entrantes. L’observatoire Gemini North se trouve à 13 800 pieds (4 200 mètres), offrant une vue imprenable sur la météo environnante.

Bien que les sprites et les jets soient rarement observés depuis le sol, ils ne sont pas rares au-dessus des orages. En 2017, un astronaute à bord de la Station spatiale internationale a été témoin de 245 éclairs bleus en 160 secondes sur une tempête. Les scientifiques se demandent si ces phénomènes sont simplement transitoires ou s’ils ont des effets durables. Par exemple, si leur passage modifie la chimie de la haute atmosphère, ils pourraient avoir un effet sur la couche d’ozone, a déclaré le chercheur Hans Stenbaek-Nielsen de l’Université de l’Alaska à Fairbanks à 45Secondes.fr en 2011.

Étudier les sprites et les jets est difficile, a déclaré le physicien Ryan Haaland du Fort Lewis College dans le Colorado à 45Secondes.fr en 2015. Les scientifiques prennent des mesures à partir d’observatoires au sol et font parfois voler des avions de recherche spécialement instrumentés à proximité des tempêtes pour les détecter. Mais comme les phénomènes ne durent que des dizaines de millisecondes, ils restent mystérieux.

