Un spot télévisé malin fait passer la nouvelle vision d’horreur de James Wan à travers la maison

À l’approche de la saison de l’horreur, nous commençons à voir des nouvelles et des bandes-annonces pour de grands films et émissions d’actualités pour nourrir notre faim. Le dernier spot télévisé de Malin ajoute un autre à surveiller à notre liste croissante.

Ce n’est pas un secret que James Wan (Vu, La Conjuration, Insidieux) est devenu un nom familier en ce qui concerne les films d’horreur modernes. Alors, quand il a été annoncé qu’il serait derrière le nouveau film de Warner Bros./New Line Malin, tout le monde était excité. Le nouveau film devrait sortir en salles et sur HBO Max 10 septembre 2021. À seulement un mois de la sortie du nouveau film, un nouveau spot télévisé est sorti et a fait son chemin en ligne. Dans le clip de 30 secondes, nous voyons pourquoi Wan devient un maître dans son métier et pourquoi nous attendons ce film avec impatience.

Un mois avant que le cauchemar ne devienne réel. Malignant de James Wan est en salles et en streaming sur HBO Max * le 10 septembre. #MalignantMovie *Uniquement disponible sur le plan sans publicité, en streaming aux États-Unis uniquement pendant 31 jours à compter de sa sortie en salles. pic.twitter.com/tfhkJguy3s – Warner Bros. Pictures (@wbpictures) 10 août 2021

Le casting met en vedette Annabelle Wallis, Maddie Hasson, Mckenna Grace, Jake Abel, George Young, Ingrid Bisu, Michole Briana White et Jacqueline McKenzie et s’annonce comme un autre classique à regarder pendant des années.

Wan a non seulement connu le succès dans le genre de l’horreur, mais dans le monde des super-héros ainsi que nous l’avons vu dans Aquaman. Maintenant avec Aquaman 2 à l’horizon, Wan nous ramène à ses racines et nous ne pourrions être plus heureux.

« Je voulais faire un film entre ces deux films géants, qui, juste quelque chose de plus petit, de plus intime, et qui rappelle vraiment le style de réalisation ou le genre de films qui m’excitait quand j’étais beaucoup plus jeune, quand j’étais un adolescent qui grandit, idolâtrant des cinéastes comme De Palma, Argento, et tout ça. Je me suis juste dit: « Quand aurai-je jamais la chance de faire un film comme celui-ci? Il est maintenant temps pour moi d’utiliser cette opportunité pour faire le genre de films que je ne pense plus vraiment faire à ce niveau.’ Et donc c’est vraiment venu du désir de faire un retour en arrière, un genre de film de retour en arrière. Et c’était juste une histoire que j’ai racontée qui correspondait vraiment à ce désir. «

La plupart de ce que nous savons de Malin va être laissé en secret et à nous de voir dans le film. Ce qui, basé sur les films précédents de Wan, n’est pas surprenant car il aime garder les choses assez près de la poitrine. Pour l’instant, nous n’avons que quelques images, mais avec moins d’un mois avant la sortie en salles, nous devrons simplement attendre.

Vous pouvez regarder les images ci-dessous et voir par vous-même. Dites-nous ce que vous pensez du nouveau spot cinématographique et télé. D’après l’histoire de Wan, ce sera très probablement un autre gagnant. Pour toutes les dernières nouvelles, assurez-vous de continuer à nous suivre.

Sujets : Malin