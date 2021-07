Un spot télévisé de Black Widow rappelle à l’espionne louche qu’elle est une vengeuse maintenant

Il ne faudra pas longtemps avant que l’univers cinématographique Marvel ne revienne sur grand écran avec Veuve noire, avec un nouveau spot télé qui nous le rappelle. Les images récemment publiées rappellent également au super-héros titulaire qu’elle est bien plus qu’une simple espionne, c’est une vengeuse, un commentaire qui semble entrer dans la peau de Natasha pour toutes les mauvaises raisons.

Veuve noire trouve Natasha Romanoff forcée d’affronter les parties les plus sombres de son célèbre grand livre lorsqu’une dangereuse conspiration liée à son passé surgit. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant de devenir un vengeur. Veuve noire fournira un aperçu des origines de l’un des fondateurs des Avengers, révélant même des détails concernant la célèbre mission à Budapest.

Rejoindre Scarlett Johansson, qui reprendra le rôle titre pour ce qui pourrait être la dernière fois, Veuve noire est réalisé par Cate Shortland à partir d’un scénario d’Eric Pearson, et dispose d’un casting de soutien stellaire comprenant Florence Pugh comme Yelena, David Harbour comme Alexei/The Red Guardian et Rachel Weisz comme Melina.

Alors que le public attend patiemment que le film sorte enfin sur grand écran, les premières réactions ont fait l’éloge Veuve noire pour avoir marqué un retour triomphal pour le long métrage MCU avec un critique disant : » Du début à la fin, le film est génial. D’excellentes surprises, des moments émouvants pour les personnages, une action déchirante et Scarlett Johansson peut enfin tout mettre dans le rôle. La réalisatrice Cate Shortland a réussi. Bravo. »

Une autre réaction précoce a fait l’éloge des séquences d’action du film, comparant Veuve noire à l’une des meilleures sorties du MCU, les années 2014 Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver. « Eh bien, j’ai certainement apprécié #BlackWidow! Comme on peut s’y attendre d’un film de Marvel Cinematic Universe, le film regorge d’action folle et époustouflante et de cette marque d’humour emblématique, ainsi qu’un noyau émotionnel fort qui tire sur les cordes sensibles. #BlackWidow va vraiment plaire aux fans de Captain America : le soldat de l’hiver. Le film partage beaucoup de sang avec TWS, sans en être un clone exact. Les fans qui ont apprécié la façon dont Black Widow a été écrit dans ce film trouveront beaucoup à aimer ici. »

Veuve noire adoptera une approche quelque peu différente de l’univers Marvel, racontant une histoire de préquelle qui aura vraisemblablement un impact sur la franchise à l’avenir. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a récemment révélé que cela pourrait lancer une nouvelle tendance, le MCU racontant des histoires plus tôt dans la chronologie. « Ce film et cette histoire sont certainement un cas particulier pour Natasha. Mais l’idée d’explorer le passé, le présent et l’avenir du MCU est certainement dans les cartes pour tous nos personnages », a déclaré Feige. « Cette histoire particulière de ce casting particulier est très personnelle, très spécifique à Natasha. »

Après avoir été retardé à plusieurs reprises au milieu de la situation mondiale actuelle,Veuve noire est désormais prévu aux États-Unis le 9 juillet 2021, simultanément dans les salles et via Disney+ avec Premier Access. Ce sera le premier opus de la phase quatre de Marvel du MCU.