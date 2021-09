Un spin-off de Sex Education sortira-t-il ?

Parmi les gros paris qui Netflix lancé ce mois-ci, l’un des plus pertinents concernait la troisième saison de Éducation sexuelle. Et, sans aucun doute, ce fut un succès : aujourd’hui, il fait partie des contenu le plus consulté de la plateforme de streaming, laissant derrière lui des premières telles que Lucifer ou Le vol d’argent. Force est de constater que c’est l’une des séries les plus choisies par les jeunes, qui se sentent tellement identifiés à leurs personnages qu’ils traversent l’adolescence et leur sexualité.







Tous ont déjà apprécié les deux premières saisons, au cours desquelles Otis (Asa Butterfield), fils de sexologue (Gillian Anderson), semble toujours avoir une réponse concernant les problèmes ou les insécurités qui peuvent survenir dans ce domaine. Non pas pour l’avoir vécu, mais simplement pour avoir écouté ces séances. Pour cela, Maeve (Emma Mackey), une camarade de lycée plutôt rebelle, propose d’ouvrir son propre clinique de sexothérapie et en tirer de l’argent.







Les relations entre les étudiants de Haute Moordale ils commencent à se consolider de plus en plus, en même temps que chacun d’eux commence à découvrir sa propre identité et à l’exprimer avec la plus grande liberté possible. Une série dans laquelle rien n’est tabou et qui, avec l’arrivée de ces huit nouveaux épisodes, ils renforcent déjà de plus en plus leur audience qui réclame un quatrième versement de la production britannique.

+ Qu’est-ce qui est vrai à propos d’un spin-off de Sex Education ?

Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs ont commencé à fantasmer sur un retombées, cette série qui prend l’histoire originale comme point de départ pour se concentrer uniquement sur certains personnages spécifiques ou sur un conflit particulier. Éducation sexuelle est une fiction qui le permet remarquablement : il y a un grand nombre de caractères principal et secondaire, tandis que chacun a ses propres conflits internes. Mais qu’est-ce qui est vrai là-dedans ?

Asa Butterfield, actrice principale de la série, a révélé à Cosmopolitan : «j’aimerais bien en faire un film de noël avec le thème de l’éducation sexuelle. Nous ne saurons pas s’il y aura plus de saisons, c’est hors de nos mains pour le moment”. Et il conclut : « Un spin-off serait bien, mais il doit être bien pensé et vraiment unique. j’aimerais bien en faire un quatrième saison parce que nous nous amusons tellement dans cette émission. En même temps, nous le faisons depuis trois ans et je serais heureux de dites au revoir de ces personnages”.