Un spin-off de Quiet Place obtient un titre officiel

Le spin-off de Un endroit silencieux films a reçu un titre officiel. Le film, qui se déroule comme une préquelle du premier film, sera intitulé Un endroit calme : premier jour. Le film racontera une histoire différente et se déroulera dans un décor différent du monde désormais envahi par une espèce intergalactique menaçante. Le spin-off ne mettra pas en vedette Evelyn Abbott d’Emily Blunt et sa famille, se concentrant ainsi sur un ensemble différent de personnages touchés par l’invasion mondiale.

Un troisième volet différent, le quatrième film de la série, est également en préparation à côté, qui continuera l’histoire après Un endroit calme, partie IIdont la sortie est prévue en 2025. Un endroit calme : premier jour, cependant, arrivera sur les écrans l’année prochaine. Le film sera réalisé par Michael Sarnoski, qui a réalisé la célèbre vedette de Nic Cage, Porc. Sarnoski, qui a remplacé Jeff Nichols à la tête du film, rédigera également le scénario du film basé sur une histoire originale de John Krasinski, qui a écrit et réalisé les deux films précédents tout en jouant dans le premier.

Tous les détails concernant l’intrigue et les personnages sont actuellement secrets. Il n’y a pas grand-chose à dire sur la façon dont Un endroit calme : premier jour s’intégrera dans cette série de films qui pourraient créer son propre univers cinématographique. Mais, compte tenu de la façon dont Krasinski a géré les deux films précédents, il est certain que cela poursuivra l’héritage de l’histoire racontée par le premier film et reflétera en quelque sorte les horreurs endurées par la famille Abbott.

Le film pourrait plonger davantage dans les origines de l’invasion





Paramount Pictures

Nous avons été témoins de la façon dont l’invasion a secoué la ville dans laquelle résidait la famille Abbott. L’attaque était probablement associée à un objet ressemblant à un astéroïde que les habitants ont vu se précipiter vers la Terre. Cependant, la séquence de flashback mettant en vedette le début de l’invasion n’a pas dépassé ce dont les familles ont été confuses et effrayées. Un endroit calme : premier jour pourrait plonger dans les origines de l’invasion et peut également se concentrer sur les événements avant que l’astéroïde ne frappe, menant à l’attaque soudaine.

L’endroit où les deux premiers films ont été tournés était assez éloigné, et la préquelle peut voyager vers les zones plus urbaines et peut-être d’autres parties du monde, en se concentrant sur l’anéantissement total de la population humaine au cours de l’année précédente. Un endroit calme, partie II a commencé.

Assiégé la préquelle, le troisième film est également en préparation, ce qui signifie que la franchise n’envisage pas encore de conclusion. Un endroit silencieux les films ont été acclamés par la critique et le public, se fixant une étape importante parmi les autres films du genre. Les films s’appuient sur les effets sonores et le montage étant donné le nombre réduit de dialogues, un concept qui a suscité un nouvel enthousiasme parmi les fans.

Les films mettaient en vedette le couple réel Emily Blunt et John Krasinski, Blunt recevant un Screen Actors Guild Award pour sa performance dans le premier film. Krasinski, qui prétend que le premier film est une lettre d’amour à ses enfants, a une variété d’idées à explorer dans l’univers de son film et travaille davantage pour faire découvrir plus d’histoires au public.





