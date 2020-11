Un speedrunner complète Ghostrunner en moins d’une heure et établit un nouveau record du monde

Quand Ghostrunner est arrivé sur le marché au cours de la dernière semaine d’octobre, et avant même sa création, une notion était automatiquement générée: le titre ferait le bonheur de la communauté de speedrunners. Étant une œuvre qui offre au joueur de multiples outils de mouvement et une grande liberté de mouvement, il était facile d’anticiper que ce serait l’un des principaux objectifs de ladite communauté pour cette année, notamment en raison d’une gamme de maîtrise qui offre un haut plafond en en ce qui concerne le domaine mécanique.

La prémonition qu’il serait rapidement approché par le speedrunnersCependant, c’est maintenant une réalité, et c’est que un utilisateur a réussi à terminer le titre en moins d’une heure. Particulièrement, BladeLMAO a passé les dernières semaines à battre son propre record ongle Oui autre temps, obtenant des notes toujours meilleures qui, pour le moment, ils trouvent leur meilleure version en 46 minutes et 13 secondes, dont la date date d’hier. Ce jalon, il faut le noter, a été capturé sur vidéo, qui peut être détaillé ci-dessous:

Cependant, comme le montre l’histoire récente de l’auteur d’un objectif aussi remarquable, des temps encore meilleurs sont attendus dans les semaines à venir. Avec des itinéraires plus optimaux et un traitement encore plus adéquat de l’offre jouable de la création, il est pratiquement certain que ledit temps sera battu, cependant, aujourd’hui c’est la référence en vitesse du titre de Un niveau de plus, Royaumes 3D Oui Ferronnerie de Slipgate, donc jeter un œil est plus que recommandé.

Ghostrunner, on s’en souvient, est disponible pour PC, Xbox One et PlayStation 4, à venir sur Nintendo Switch demain et Xbox Series X / S et PlayStation 5 une fois qu’ils seront présents sur le marché.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂