Un spécial de vacances Creepshow apportera la joie de Noël à frissonner en décembre

Shudder a annoncé Un spécial vacances Creepshow prévu pour la première le 18 décembre. Le spécial Noël sera disponible exclusivement sur le service de streaming d’horreur dans tous ses territoires, ainsi que via l’offre Shudder au sein du bundle AMC +. Production sur Spectacle d’horreur la saison 2 a été interrompue plus tôt cette année en raison de la crise de santé publique, mais cela n’a pas empêché Greg Nicotero et l’équipage de faire un autre travail. L’un des projets sur lesquels Nicotero a travaillé était le récent Spectacle d’horreur spécial Halloween animé, et maintenant, nous avons un spécial de Noël en route.

Dans le thème des vacances, d’une heure Spectacle d’horreur épisode, Shapeshifters Anonymous, craignant d’être un meurtrier, un homme anxieux cherche des réponses à sa «condition unique» auprès d’un groupe de soutien inhabituel. Avec Anna Camp (Parfait) et Adam Pally (Le projet Mindy), le spécial est écrit et réalisé par Spectacle d’horreur showrunner Greg Nicotero. Il est basé sur une courte histoire de JA Konrath (Dernier appel).

Greg Nicotero est ravi que les fans d’horreur voient Un spécial vacances Creepshow, un peu comme il l’était pour le spécial Halloween Creepshow. «L’esprit de Noël est bien vivant dans la vraie mode Creepshow», a déclaré Nicotero. « Il ne faut pas manquer de réinventer la façon dont nous regardons les vacances et le Père Noël avec un casting scandaleux, une myriade de bestioles effrayantes et quelques frissons et frissons. » Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’une bande-annonce officielle pour voir ce que Nicotero taquine, qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Si la spéciale animée d’Halloween est une indication, les fans d’horreur vont se régaler dans quelques semaines.

Craig Engler, directeur général de Shudder, est également ravi que les dévots de Shudder voient Un spécial vacances Creepshow. « Cette année a été la plus grande et la meilleure de Shudder à ce jour, et nous voulions remercier nos millions de membres et plus avec une dernière surprise », a déclaré Engler. « Greg Nicotero a emballé le cadeau parfait, un Creepshow irrévérencieux sur le thème de Noël rempli d’humour, de cœur et de sang à gogo. » Spectacle d’horreur, La série d’anthologies record de Shudder basée sur le film emblématique de George A. Romero de 1982, devrait revenir pour une deuxième saison en 2021. Nous n’avons pas de date de première de Shudder pour le moment, bien qu’il semble que la production ait pu choisir sauvegarder, avec un casting supplémentaire.

Un spécial vacances Creepshow est produit par le Cartel avec Monster Agency Productions, Taurus Entertainment et Striker Entertainment: Stan Spry, Jeff Holland et Eric Woods sont producteurs exécutifs et Geoff Silverman et Anthony Fankhauser sont co-producteurs exécutifs du Cartel; Greg Nicotero et Brian Witten sont producteurs exécutifs et Julia Hobgood est co-productrice exécutive pour Monster Agency Productions; Robert Dudelson, James Dudelson et Jordan Kizwani sont les producteurs exécutifs de Taurus Entertainment. Russell Binder est producteur exécutif et co-producteur exécutif de Marc Mostman pour Striker Entertainment. Mitchell Galin est un producteur. La nouvelle spéciale des fêtes a été annoncée pour la première fois par le site officiel de Shudder.

Sujets: Creepshow, Shudder, Streaming