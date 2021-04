Un sosie de Harry Potter publie des pièges à soif sur TikTok et Internet ne peut pas faire face

Harry Potter et le piège à soif TikTok.

Si vous avez été sur TikTok au cours de la dernière année, vous aurez probablement (non, absolument) tombent sur une sorte de vidéo sur le piège de la soif sur le thème de Harry Potter. Cela m’est arrivé ce matin, et maintenant je suis ici pour tout vous raconter.

2020 a sans aucun doute été l’année de la Draconaissance sur l’application, avec Tom Felton arrivant au milieu de la pandémie pour inaugurer l’ère de DracoTok aux côtés d’une armée de sosies « Sexy Draco Malfoy » aux cheveux blonds et mordants.

Mais maintenant, chers lecteurs, il est temps que le temps d’Harry Potter brille. TikToker Felix Lalo (@felixir_), qui met à nu assez une ressemblance frappante avec Daniel Radcliffe, est apparue sur mon FYP il y a à peine 3 heures et je ne pouvais en fait pas croire.

Pourquoi? Eh bien … regardez ça. Dans les mots immortels de Ron Weasley, « Putain de merde. »

Il semble que je n’étais pas le seul à avoir été secoué par la révélation de Potter non plus. Cette vidéo à elle seule compte 8 millions de likes et a été vue 38,4 millions de fois (!!). La section des commentaires est tout aussi chaotique que vous l’imaginez.

Une personne a écrit: « J’AI PENSÉ VRAIMENT QUE TU ÉTAIS DANIEL RADCLIFFE PENDANT UNE SECONDE RAPIDE! Ne me fais plus peur comme ça » avec un autre ajout, « la façon dont ma mâchoire tomba ».

Si vous avez soif de plus, Felix a beaucoup d’autres vidéos de cosplay Harry Potter sur sa page, y compris une vidéo de défi de silhouette (avec son uniforme au évidemment, sortez vos esprits de la gouttière) et une vidéo « nerd trap » avec la légende « Harry Potter va vous voir maintenant ».

Felix est devenu viral pour la première fois sur TikTok en février lorsqu’il a participé au défi «Je ressemble à une célébrité» en publiant une vidéo de lui-même en train de se transformer en son célèbre sosie Daniel Radcliffe.

Depuis lors, il a gagné 1,3 million d’abonnés qui ne peuvent pas en avoir assez de ses vidéos Potter.

Pour toutes les personnes qui veulent voir Harry Potter dans un uniforme de Serpentard, celui-ci est pour vous.

Pour plus de contenu Potter assoiffé, vous pouvez suivre Felix à @felixir_ sur TikTok.

.

