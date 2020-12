Un skin Fortnite Kratos arrive bientôt!

Il semble que Fortnite pourrait avoir une influence de God of War dans un proche avenir. Kratos a fait la une de la version remaniée de God of War pour la PlayStation, qui a été bien accueillie et le jeu de l’année de nombreuses personnes lors de sa sortie. Il est un personnage assez emblématique pour de nombreux joueurs, et selon une fuite, il semble qu’il pourrait arriver dans la boutique d’objets dans un proche avenir!

Cette fuite est très crédible, car la publicité a commencé à apparaître sur le PlayStation selon de nombreux joueurs qui l’ont vu. Ce n’est pas trop fou, car la nouvelle saison implique de faire venir les chasseurs les plus redoutables de différentes périodes et mondes. Kratos, qui a tué de nombreux dieux, correspond très bien à ce projet de loi.

Nous ne savons pas avec certitude quand il arrivera dans le jeu, mais il semble que ce sera bientôt à cause de la publicité apparaissant sur le PlayStation Store. Vous voudrez peut-être commencer à économiser vos V-Bucks, car c’est un skin que je suis sûr que beaucoup de joueurs voudront obtenir! Si vous êtes un fan de God of War, vous pouvez vous attendre à la suite de la récente en 2021, qui impliquera l’histoire de Ragnarok!