Un site de dénonciation anti-avortement au Texas inondé de mèmes de Shrek et de faux rapports

Avez-vous déjà remarqué que Ted Cruz et Shrek se ressemblent un peu ? Les traits du visage ne sont pas la seule chose que ces deux ogres ont en commun.

TikTokers, utilisateurs de Twitter et Redditors courageux et audacieux, se sont regroupés pour protester contre la loi texane sur l’avortement extrême en inondant un site de dénonciation en ligne de fausses informations selon lesquelles Shrek et Ted Cruz se sont fait avorter.

La nouvelle loi interdit aux Texanes enceintes de se faire avorter après la sixième semaine de grossesse, ce qui a incité The Texas Right of Life, un groupe anti-avortement de droite, à créer une ligne d’information numérique qui permet aux gens d’envoyer des informations anonymes sur les contrevenants potentiels de cette corruption loi.

Mais pas si ces utilisateurs intelligents des médias sociaux ont quelque chose à dire à ce sujet.

De faux rapports ont inondé les sites de dénonciation de l’avortement au Texas.

Sean Black, créateur et activiste de TikTok, a écrit un code informatique qui saisit de fausses données sur le site Web de dénonciation pro-vie.

Selon Black, 300 entrées ont été saisies avant que le site ne bloque son adresse IP.

« Mais ensuite, j’ai commencé à penser: » Et si je rendais cela un peu plus facile pour tout le monde « », a déclaré Black dans son TikTok viral.

Et ainsi, un raccourci iOS pour les utilisateurs d’Apple qui remplit automatiquement le formulaire du site Web est né. Le code remplit le formulaire, choisit au hasard une ville, un comté et un code postal du Texas, et le soumet.

« Parce qu’il utilise des informations réalistes », a déclaré Black, « il leur est plus difficile d’analyser les données. »

Les utilisateurs ont signalé Shrek et Ted Cruz au chien de garde de l’avortement du Texas.

« Ted Cruz a eu un avortement récréatif à Cut and Shoot Texas », a posté quelqu’un sur Twitter, et il m’a invité à sa « Fetus Deletus Party ».

L’utilisateur de Twitter a publié une capture d’écran de sa « plainte ».

Sous le formulaire, la question « Comment pensez-vous que la loi a été violée ? » ils ont écrit, « Ted Cruz a eu un avortement récréatif et je suis très contrarié qu’il ait mangé tout le tissu fœtal sans le partager avec le reste de notre clan.

« Ne serait-ce pas si terrible si nous envoyions un tas de faux conseils et faisions planter le site ? Comme, les fesses de Greg Abbott puent », a déclaré un TikToker dans une vidéo qui montre aux utilisateurs comment déposer un faux rapport.

Un autre Twitter a déposé une autre plainte contre Ted Cruz. L’emplacement? Yee Haw, Texas.

« Ted Cruz fait pipi dans son pantalon parce qu’il apprécie la sensation de chaleur le long de sa jambe », ont-ils écrit dans la section « Comment pensez-vous que la loi a été violée ».

« Il a juste ce genre de regard sur lui », c’est ainsi que l’utilisateur de Twitter a obtenu les preuves.

Et la clinique ou le médecin auquel cette preuve se rapporte, bien sûr, a été signalée comme étant « je veux dire qu’il devrait probablement voir un thérapeute ».

Sur TikTok, un utilisateur a téléchargé des mèmes de Shrek sur le site Web, affirmant que les photos prouvaient que « Ma femme a avorté notre bébé 4 semaines après le début de sa grossesse sans que je me consulte ».

De faux rapports sont également déposés contre Greg Abbot et l’infrastructure du Texas.

Un autre utilisateur a affirmé avoir soumis un total énorme de 742 faux rapports du gouverneur du Texas Greg Abbott pour avoir subi un avortement illégal.

« Très bien, nous allons jouer avec Greg Abbott et tous les autres idiots qui ont décidé d’interdire l’avortement au Texas après six semaines », a déclaré un autre TikToker dans une vidéo.

« Ne serait-ce pas si horrible si nous envoyions un tas de faux conseils et faisions planter le site », a demandé le TikToker, « Comme les fesses de Greg Abbot puent, mal orthographié bien sûr parce qu’il ne mérite aucun respect. »

Redditors a soumis des rapports contre l’État du Texas, pour avoir des autoroutes qui permettent aux gens de se rendre à leur procédure.

Il s’avère que lutter contre les lois anti-avortement draconiennes peut en fait être amusant !

Izzy Casey est un écrivain qui couvre la culture pop, le divertissement et l’actualité pour YourTango.