Un sinistre spécial Halloween effrayant opposé à l’énergie solaire: tout ce que nous savons

Si vous n’avez pas regardé Opposés solairesc’est maintenant le moment idéal pour rattraper les trois premières saisons en préparation de leur premier spécial Halloween, intitulé Un Sinistre Halloween Effrayant Opposés Spécial Solaire. Créé par Mike McMahan Justin Roiland (co-créateur de Rick et Morty) en 2020 et en streaming sur Hulu, Opposés solaires est actuellement l’une des meilleures sitcoms animées de la télévision. Initialement conçu pour Fox, Hulu a acheté l’émission pour une série de deux saisons et huit épisodes. La série en est actuellement à sa troisième saison composée de onze épisodes.

Solar Opposites suit les aventures de quatre extraterrestres, ainsi que d’un ordinateur de terraformation vivant appelé Pupa, forcé de s’écraser sur Terre et de s’installer dans la banlieue américaine après la destruction de leur planète, Schlorp. Korvo, le chef du groupe, et son réplicant Yumyulack regardent la Terre avec dédain, dégoûtés par la fragilité humaine, la vanité et le consumérisme rampant. En revanche, son partenaire Terry, avec le réplicant de Terry, Jesse, aime la Terre pour les mêmes raisons. Ils luttent avec leurs relations les uns avec les autres, leurs voisins et les terriens en attendant que leur Pupa mûrisse suffisamment pour accomplir son destin et terraformer une planète.

Alors que l’histoire principale de Opposés solaires est l’adaptation des Shlorpians à la vie moyenne américaine, une intrigue secondaire en cours merveilleusement bizarre implique les habitants du mur. Le mur se compose de victimes de Yumyulack et de son utilisation aveugle des rayons rétractables. Yumyulack s’est vengé d’une variété d’agresseurs : des enfants qui l’ont intimidé, un gars qui portait une chemise rouge, le président d’AT&T, etc. en les réduisant à la taille de fourmis. Cette histoire montre les habitants du Mur alors qu’ils passent d’un Mad Max de la dystopie à la guerre civile en passant par l’intrigue de palais de l’auto-gouvernance naissante. Opposés solaires est un favori constant sur Hulu depuis ses débuts en mai 2020 et continue de croître en profondeur et en complexité.

De retour le 22 novembre 2021, l’émission a publié son tout premier spécial de vacances avec Korvo, Yumyulack, Terry et Jesse essayant d’apprendre « le vrai sens de Noël ». Ils comprennent mal le sens de Noël en se basant sur ce qu’ils voient autour d’eux et supposent que l’un des délices de Noël est de tuer un arbre et d’exposer son cadavre. Finalement, ils ont une idée générale de ce que les vacances signifient soi-disant. Lorsqu’ils apprennent que l’esprit de Noël est dangereusement épuisé, ils acceptent avec enthousiasme de sauver les vacances en entrant dans le monde des films de Noël très appréciés.

Dans le même esprit d’hypothèses dangereusement erronées sur l’humanité, les Shlorpiens reviendront cette année avec un spécial Halloween. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.





La parcelle

La Opposés solaires Le spécial Halloween a été annoncé au San Diego Comic-Con le 22 juillet 2022, lors d’une table ronde avec les créateurs et les acteurs de l’émission. Bien que les détails soient actuellement rares, le titre Un Sinistre Halloween Effrayant Opposés Spécial Solaire a été publié avec la ligne de connexion :

« Parfois, la vie extraterrestre peut être effrayante. Les Solar Opposites font un spécial Halloween ! »

Selon un post sur le compte Twitter officiel, la série comprendra des cadavres ressuscités, de la magie noire de science-fiction trouvant l’agence gouvernementale qui peut « éclater les fantômes ».

Le casting

Le casting comprend certaines des voix les plus uniques et les plus comiques de l’animation. Justin Roiland est la voix du chef d’équipe Korvo. Il exprime également Rick et Morty. Terry est exprimé par Thomas Middleditch, un acteur connu pour son travail en tant que personnage principal Drew Dunbar sur CBS B Positif, Adam sur HBO Silicon Valleyet Flagstaff dans la fonctionnalité Zombieland : appuyez deux fois. Sean Giambrone, qui joue également Adam Goldberg sur Les Goldbergexprime Yumyulack tandis que Mary Mack, une doubleuse connue pour son travail sur Aqua Teen Force de la faim et Golan l’Insatiablejoue Terry.





Un ajout passionnant à ce spécial Halloween est John Kassir, la voix emblématique du Crypt Keeper de Contes de la crypte. Les membres de la distribution de soutien incluent Tiffany Haddish en tant qu’ordinateur du navire Aisha. Les acteurs impliqués dans le scénario de Wall incluent Andy Daly, Christina Hendricks, Sterling K. Brown et Alfred Molina.

Aucune date de sortie n’a été donnée pour le spécial pour le moment. S’il suit le modèle du spécial vacances de l’année dernière, il sortira peu de temps avant Halloween 2022.

Opposés solaires Saison 4

La quatrième saison de Opposés solaires a déjà été confirmé, les créateurs de l’émission promettant d’autres surprises. Mike McMahan a déclaré à 45secondes.fr :

« Quand nous commençons la saison quatre, c’est devenu une émission de bureau. C’est vraiment une émission de bureau plus directe. Mais ne vous inquiétez pas, car Terry et Korvo ne peuvent pas s’engager à bien faire les choses. »

Surveillez également la prochaine étape de l’évolution sociale pour les citoyens du mur et le développement de l’intrigue secondaire Silver Cops qui a été introduite dans la saison trois. La troisième saison a commencé en juillet 2022.

