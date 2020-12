Un signe de vie! "Île morte 2" apparemment toujours à venir

Les fans d’horreur attendent avec impatience « Dead Island 2 ». Cependant, des rumeurs circulent sur le net depuis longtemps selon lesquelles Deep Silver a secrètement arrêté de développer le jeu. Maintenant, le développeur a envoyé un signe de vie – sous la forme de deux courts tweets.

Le point de départ des tweets de Deep Silver était une discussion sur Twitter à propos de la sortie de « Saints Row: Gat Out of Hell » sur Xbox Games with Gold. Un utilisateur a posé la question: « Dead Island 2? » Un autre utilisateur a répondu qu’il devrait enterrer ses espoirs. Le jeu ne vient plus, il devrait passer à « Dyling Light » à la place. Mais ensuite, étonnamment, Deep Silver lui-même a pris la parole. Le développeur a brièvement tweeté: « Nous n’en serions pas si sûrs » – suivi d’un emoji clignotant.

Depuis l’annonce en 2014, il n’y a pas d’informations concrètes sur le jeu

L’utilisateur de Twitter, qui ne croit plus à la sortie de « Dead Island 2 », a alors demandé à Deep Silver de ne pas donner de faux espoirs aux fans. Réponse finale de Deep Silver: « Nous ne sommes pas encore prêts à révéler plus d’informations sur la dernière Dead Island. Mais lorsque nous serons prêts, vous le découvrirez ici! »

Le petit signe de vie pour « Dead Island 2 » donne de l’espoir, mais la frustration des fans est facile à comprendre: le jeu a été annoncé en 2014 à l’E3. Au fil des ans, Deep Silver, qui est également l’éditeur du jeu, a changé l’équipe de développement à deux reprises. À part cette nouvelle plutôt inquiétante, il n’y avait aucune information sur le statut de Dead Island 2. En juillet 2018, il y avait enfin un autre signe de vie – similaire au tweet actuel. Dans le compte Twitter de « Dead Island 2 », il a été lu que le jeu était encore en développement et que de plus amples informations seraient communiquées à une date ultérieure.

Il existe une ancienne version jouable de « Dead Island 2 »

Après cela, le jeu est resté silencieux pendant deux ans jusqu’à ce qu’une version jouable de « Dead Island 2 » apparaisse soudainement en juin de cette année. Cependant, il s’agit d’une variante âgée de cinq ans du premier développeur Yager, dont Deep Silver s’est séparé en 2015.

Selon le dernier tweet de Deep Silver, nous ne sommes pas beaucoup plus intelligents qu’il y a deux ans, mais évidemment « Dead Island 2 » semble toujours arriver – la seule question est de savoir quand.