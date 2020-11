Un seul acteur «  charmé  » est apparu dans chaque épisode diffusé

Charmé a peut-être laissé certains fans se gratter la tête dans le pilote en raison de certaines incohérences, mais il est devenu l’une des émissions de télévision les plus chaudes de la fin des années 90 et du début des années 2000. De nombreux personnages allaient et venaient, y compris Shannen Doherty, mais personne n’était là pour chaque épisode. Eh bien, personne sauf Holly Marie Combs, en fait.

Qui est Holly Marie Combs?

Combs est une actrice active à l’écran depuis l’âge de 14 ans. Elle a marqué son premier grand rôle dans le film Sweet Hearts Dance. Elle est ensuite allée jouer dans Palissades à l’âge de 18 ans.

Bien qu’elle ait joué de nombreux personnages au fil des ans, le personnage que les fans la connaissent et l’aiment le plus doit être le rôle de Piper Halliwell. Alors que la série avait ses hauts et ses bas, Combs était là pour le long terme et les fans l’adoraient pour cela.

Piper Halliwell était l’un des personnages les plus aimés de la série

Charmé était un spectacle sur trois sœurs qui ont grandi comme des sorcières connues sous le nom de «les charmées». Bien qu’il y ait beaucoup de monstres et de méchants à combattre, la série ne se concentre pas uniquement sur cela. Il a également tenu compte du fait qu’il s’agissait de trois femmes adultes qui travaillaient, sortaient ensemble et avaient beaucoup de querelles familiales à gérer. C’était le mélange parfait du réel et de l’imaginaire.

Le pouvoir de Piper gelait les choses et même les gens. L’une de ses premières batailles a été de devoir vaincre son propre petit ami qui essayait de lui voler ses pouvoirs, elle a donc dû apprendre à utiliser son cadeau très rapidement. Elle acquiert plus tard le pouvoir de provoquer des explosions, ce qui s’est avéré être un excellent moyen de tuer les méchants, mais le pouvoir a ses explosions initiales.

Piper était la deuxième sœur aînée et est devenue chef de famille lorsque Prue, jouée par Shannen Doherty, est décédée. Piper épousera plus tard Leo Wyatt, qui est son allumeur blanc, le Charmé version d’un ange gardien.

Entre le traitement de sa romance avec Leo et la lutte contre des créatures maléfiques, Piper travaille à ouvrir et à gérer sa discothèque appelée P3. Elle a également trois enfants, bien que cela apporte plus de conflits dans sa vie en raison des monstres qui veulent tuer ses enfants.

Au cours de la série, Piper travaille avec le FBI, acquiert des pouvoirs de déesse et devient même une Valkyrie pendant une courte période. Les choses se terminent sur une note heureuse pour Piper, bien qu’il y ait beaucoup de chagrin et de drame sur le chemin de la paix. Il y avait 178 épisodes au total, et Combs était là pour chacun d’entre eux. Étant donné que Combs a fait 60000 € par épisode, il n’est pas surprenant qu’elle ait tenu à être là.

Que fait Holly Marie Combs jusqu’à présent?

Combs n’est actuellement pas très actif à la télévision. Elle a continué à prendre quelques petits rôles, mais elle n’a pas assumé de rôle récurrent majeur avant Jolies petites menteuses est venu avec. Cette fois, elle n’était pas l’un des personnages principaux, mais elle a joué un rôle de soutien dans la série.

Combs était la mère d’Aria Montgomery, Ella. Elle a peut-être été frustrée que son nouveau personnage ne puisse pas simplement utiliser ses pouvoirs pour bannir tous ceux qui la contrarient, elle ou sa fille, mais la série avait son propre type de méchant et tout autant de mystère.

En attendant, elle est occupée avec ses trois fils et son nouveau mari Mike Ryan. On ne sait pas si Combs revient à l’écran ou non, mais tout est possible compte tenu de son succès passé.