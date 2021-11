Un service de streaming conçu pour les chiens arrive au Royaume-Uni

Asmodee Aventuriers Du Rail-Ext Royaume Uni - Pennsylvanie

cette extension est en francais et necessite une boite de base des aventuriers du rail.le 5e volume de la collection de plateaux des aventuriers du rail...les aventuriers du rail royaume-uni propose deux cartes differentes sur un plateau recto-verso.avec le plateau royaume-uni, concu pour 2 a 4 joueurs, les joueurs devront developper leurs technologies pour etendre leur reseau ferre au sein du royaume-uni de grande-bretagne et drirlande a la fin du xixe siecle. lrextension propose aussi un plateau de la pennsylvanie au verso, un etat marque par lrhistoire du rail et ou 2 a 5 joueurs devront investir dans les compagnies ferroviaires americaines de lrepoque pour remporter la victoire.le plateau du royaume-uni est fourni avec un tout nouveau paquet de cartes wagon comprenant des locomotives supplementaires, ainsi que des cartes technologie telles que lrisolation thermique ou les thermocompresseurs qui permettront aux joueurs de developper leur niveau technologique et prendre possession de routes plus longues avec des trains plus rapides.le plateau de la pennsylvanie, de son cote, comprend 60 cartes action qui representent les grandes compagnies ferroviaires de cet etat. prendre une route permet drinvestir dans une compagnie ; en fin de partie, chaque compagnie recompense ses meilleurs actionnaires en leur accordant des points supplementaires.les aventuriers du rail n royaume-uni comprend un plateau de jeu recto-verso, proposant deux cartes differentes : celle du royaume-uni est concue pour 2 a 4 joueurs et comprend 116 nouvelles cartes wagon, 57 cartes destination et 47 cartes technologie. celle de la pennsylvanie est concue pour 2 a 5 joueurs et comprend 50 cartes destination et 60 cartes action. il sragit drune extension : les deux plateaux necessitent les wagons du jeu les aventuriers du rail ou de la version europe de cette serie.