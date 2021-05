Un séquoia géant qui couve toujours 9 mois après les incendies de forêt dévastateurs en Californie

Un séquoia géant du parc national de Sequoia, en Californie, brûle encore des mois après que des incendies de forêt dévastateurs ont frappé la région l’été dernier.

Les scientifiques ont récemment trouvé l’arbre en arpentant le parc pour déterminer les effets de l’incendie du château de 2020, selon un communiqué du Service des parcs nationaux . L’arbre, qui est situé à Board Camp Grove et n’a pas d’accès direct au sentier, a été observé « toujours en train de brûler et de fumer », probablement à cause des incendies de 2020, selon le communiqué.

Déclenché par un coup de foudre en août 2020, l’incendie du château a finalement brûlé environ 150000 acres (60700 hectares) avant d’être maîtrisé en décembre 2020, selon Le gardien .

Cependant, les braises à l’intérieur de cet arbre ont continué de brûler malgré la pluie et la neige hivernales, a rapporté The Guardian. Ce brûlage persistant n’est pas nécessairement inhabituel – on sait qu’après des incendies intenses, certains arbres continueront de brûler lentement, car l’intérieur de l’arbre fournit un environnement riche en oxygène et un abri pour le feu, selon The Guardian. Mais un tel phénomène est inhabituel pour les séquoias, qui sont bien adaptés au feu et ont une écorce résistante au feu, selon National Geographic .

« Le fait [that] Les zones brûlent encore et le fait de fumer à cause de l’incendie du château de 2020 montre à quel point le parc est sec « , a déclaré Leif Mathiesen, responsable adjoint de la gestion des incendies pour les parcs nationaux de Sequoia & Kings Canyon, dans le communiqué.

Les conditions sèches ne sont pas de bon augure pour la saison des incendies de cette année – qui culmine entre juillet et novembre – et les autorités ont déjà prévu des incendies contrôlés comme moyen de réduire l’accumulation de broussailles afin d’éviter des incendies de forêt massifs, selon CNN .

