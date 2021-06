Un senior diplômé rend hommage aux parents d’ouvriers agricoles avec des photos spéciales

Une femme californienne devient virale pour les photos de remise des diplômes émotionnelles qu’elle a prises pour honorer ses parents.

Jennifer Rocha travaille dans les champs avec ses parents, Jose Juan et Angelica Maria, depuis qu’elle est au lycée. @branden.shoots/ Instagram

Jennifer Rocha, 21 ans, originaire de Coachella, en Californie, travaille dans les champs avec ses parents, tous deux immigrants du Michoacán, au Mexique, depuis qu’elle est au lycée.

« Mon père a décidé de m’emmener travailler sur le terrain quand j’étais en première année de lycée », a déclaré Rocha à 45secondes.fr Parents, ajoutant que pendant cette période, elle faisait également partie de l’équipe de cross-country à l’école. « Mon père venait me chercher à l’entraînement de ski de fond vers 14 h 15, puis rentrait à la maison, mangeait quelque chose, (et) se changeait. Et puis nous allions planter des fraises pendant la nuit. »

Rocha attribue à « l’agitation » de ses parents l’avoir inspirée à poursuivre des études universitaires. @branden.shoots/Instagram

Rocha a dit qu’elle et sa famille planteraient jusqu’à environ 2 ou 3 heures du matin.

« Nous descendions… puis rentrions à la maison, nous nous douchions, faisions la sieste, puis nous nous levions à 5h30 ou 6h du matin pour nous préparer pour l’école afin de prendre le bus de la ville car je ne pouvais pas le manquer. »

Lorsque Rocha est allée à l’UC San Diego, elle a passé les vacances d’hiver dans les champs avec ses parents, Jose Juan et Angelica Maria. À l’approche de la remise des diplômes, la majeure en sociologie savait qu’elle voulait honorer ses racines d’une manière particulière.

« Je voulais retourner sur le terrain parce que c’est ce qui m’a façonné en tant que personne et c’est ce qui m’a donné la raison de poursuivre des études supérieures », a expliqué Rocha. vous ne faites pas d’études supérieures, c’est là que vous allez finir toute votre vie.' »

Rocha est diplômée de l’UC San Diego avec un diplôme en sociologie avec une spécialisation en droit et société. @branden.shoots/Instagram

Rocha a déclaré à AUJOURD’HUI que ses parents travaillent sur le terrain depuis l’âge de 6 ou 7 ans au Mexique et travaillent souvent à des températures allant jusqu’à 117 degrés.

« Je n’aurais pas de diplôme universitaire sans eux », a déclaré Rocha AUJOURD’HUI. @branden.shoots/Instagram

« Mes parents se bousculent, ils se lèveraient très tôt et ensuite ils devraient nous emmener à la garderie et des trucs comme avec ma grand-mère », a déclaré Rocha. « Je n’aurais pas de diplôme universitaire sans eux et sans leur aide financière et leur soutien, je n’aurais pas pu le faire. »

« Pour tous les Latinos là-bas, continuez à travailler dur et continuez à rendre vos parents fiers. Et n’oubliez pas d’où vous venez. » @branden.shoots/Instagram

Rocha espère que son histoire en inspirera d’autres.

« Pour tous les Latinos là-bas, continuez à travailler dur et continuez à rendre vos parents fiers », a-t-elle déclaré. « Et n’oubliez pas d’où vous venez. »

