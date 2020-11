Un sénateur trans donne une masterclass sur les trolls

La sénatrice d’État transgenre Sarah McBride (Dia Dipasupil / pour Tribeca Film Festival)

Sarah McBride a eu la réponse parfaite lorsqu’un troll de Twitter lui a demandé si elle était «une fille ou un garçon».

La nouvelle sénatrice de l’État du Delaware, qui est la première femme trans élue à la chambre haute d’une assemblée législative de l’histoire des États-Unis, a applaudi après que le troll se soit glissé dans ses DM Twitter.

Ils avaient demandé: “Je suis confus, êtes-vous un garçon ou une fille?”

Elle a répondu: «Je suis sénateur.»

Partageant la déconvenue, McBride a ajouté: «J’espère que cela clarifiera les choses.»

J’espère que cela clarifie les choses. pic.twitter.com/6JjBjG4QAO – Sarah McBride (@SarahEMcBride) 23 novembre 2020

Naturellement, le message est devenu viral. Un répondant a plaisanté: «Avoir des sénateurs trans est tellement important pour aucune autre raison que ça.»

Un autre utilisateur a écrit: «Cette femme est une telle inspiration. Merci de vous tenir ferme et de vous battre pour donner une voix à la communauté trans dans ce pays. Je ne vis peut-être pas dans le Delaware, mais je suis très heureux de voir la progression. »

Avant d’entrer en politique, McBride a joué un rôle central dans la lutte pour les protections contre la discrimination LGBT + au Delaware et a fait pression pour que la loi sur l’égalité étende les protections à l’échelle nationale dans son rôle de secrétaire de presse nationale de la campagne des droits de l’homme.

La sénatrice trans Sarah McBride espère que sa victoire est un symbole puissant.

Dans une interview avec Elle cette semaine, Sarah McBride a parlé de son espoir de faire une différence dans l’État dans son nouveau rôle.

Elle a déclaré: «Le gouvernement est l’endroit où vous pouvez apporter des changements pour le plus grand nombre de personnes de la manière la plus variée. Ma décision de me présenter aux élections a été fondée sur l’espoir et la connaissance que le changement est possible si vous travaillez assez dur.

«J’ai mené ma campagne sur des questions telles que les congés familiaux payés et les congés médicaux. Personne ne devrait avoir à choisir entre se débrouiller, se rétablir et rester en bonne santé. C’est une priorité essentielle.

«L’effusion de soutien a été incroyablement touchante lorsque j’ai remporté l’élection, en particulier de la part des parents d’enfants trans, qui m’ont envoyé des messages vidéo d’eux célébrant les résultats.

«J’espère que cette course enverra un message simple, mais potentiellement fortifiant, aux jeunes qui luttent pour trouver leur place dans ce monde: notre démocratie est assez grande pour eux aussi.

McBride a déclaré que son défunt mari Andy, un homme transgenre décédé d’un cancer peu de temps après leur mariage il y a six ans, serait «fier» de son exploit.

Elle a ajouté: «Il serait la première personne à dire que le travail n’est jamais terminé. Maintenant, le vrai travail acharné commence. Je n’ai jamais été aussi optimiste quant à notre capacité à apporter des changements, et je crois que notre démocratie vaut la peine de se battre.