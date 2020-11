Un sénateur républicain affirme qu’il ne peut pas être transphobe car sa nièce est gay

Le sénateur républicain Chris Brown dit maintenant qu’il regrette ses commentaires (YouTube / Chris Brown NJ)

Un républicain condamné pour ses propos offensants sur les personnes de «14 sexes différents» a insisté sur le fait que cela ne reflétait pas ses véritables opinions parce que sa nièce est gay.

Le sénateur de l’État du New Jersey, Chris Brown, a été critiqué pour avoir utilisé son discours lors d’une cérémonie de la Journée des anciens combattants pour calomnier la communauté LGBT +.

«Vous donnez à quelqu’un qui a 14 sexes différents un prix de citoyen de l’année et vous avez d’autres personnes qui sont allées se battre, et elles finissent par ne pas obtenir ce type de reconnaissance», a-t-il déclaré à la foule.

Son attaque non provoquée a été condamnée par le député démocrate John Armato, qui a qualifié ces propos de «déplorables».

«Je pense qu’étant politique, nous faisons des discours politiques, mais pas lors des événements des anciens combattants», a déclaré Armato au Globe terrestre du New Jersey. «C’était très inapproprié, et pour être tout à fait honnête avec vous, je n’aime généralement pas me battre, mais cela m’a touché un nerf.

Michael Suleiman, président du comité démocrate du comté de l’Atlantique, a ajouté: «Au mieux, c’était inapproprié, au pire c’était homophobe.»

Face aux critiques croissantes, Brown a admis qu’il regrettait ses commentaires et avait utilisé la sexualité de sa nièce pour défendre son bilan.

«En regardant ma nièce, Alexis, avoir le courage de sortir, j’ai été témoin de la difficulté de grandir gay, c’est pourquoi je suis déçu de mon mauvais choix de mots», dit-il.

«Je m’excuse car ils ne correspondent en aucun cas à mes convictions ou à mon dossier de vote qui montre clairement que je traite toutes les familles avec la dignité et le respect qu’elles méritent.»

Il a poursuivi: «En tant que vétéran du combat et père de trois enfants qui servent actuellement dans l’armée américaine, je crois que nos anciens combattants – y compris les vétérans LGBTQ + – méritent une plus grande reconnaissance publique pour leur service et leurs sacrifices.

Le bilan de vote de Brown indique en effet un soutien à la communauté LGBT +, ce qui rend ses commentaires offensants d’autant plus surprenants.

Il avait auparavant voté en faveur des projets de loi exigeant une histoire LGBT + dans les programmes scolaires, permettant aux résidents transgenres de modifier le sexe sur leurs certificats de naissance et interdisant la «panique gay» comme défense légale.

Les archives de l’État montrent cependant que Brown a également voté contre un projet de loi de 2012 qui aurait reconnu le mariage homosexuel dans le New Jersey.