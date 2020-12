Un sénateur bisexuel trolls Mike Pence sans dire un mot

Le sénateur bisexuel Kyrsten Sinema (C) tient la Bible alors que Mark Kelly (R) est assermenté par Mike Pence. (Twitter)

La sénatrice bisexuelle américaine Kyrsten Sinema pourrait tout aussi bien ajouter «troll experte» à son curriculum vitae après avoir porté une perruque violette vibrante et un manteau à imprimé tigre devant Mike Pence mercredi 2 décembre.

En tant qu’ancien astronaute Mark Kelly assermenté en tant que deuxième sénateur démocrate de l’Arizona, rasant la majorité républicaine de la chambre d’une unité au cours des dernières semaines de la session du canard boiteux, Moira Rose -, oh, désolé, nous voulons dire que Sinema a assisté à la cérémonie.

Les photographies de la cérémonie sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, avec le regard cinglant de Sinema vers Pence alors qu’elle tenait une Bible méritant d’être suspendue dans le Lourve.

Le vice-président Pence assermentera le sénateur élu Mark Kelly avec @kyrstensinema tenant la Bible: pic.twitter.com/e1pPpLEKRq – Frank Thorp V (@frankthorp) 2 décembre 2020

Twitter « a surpris Mike Pence de ne pas s’enflammer » au sénateur bisexuel Kyrsten Sinema avec une perruque violette

Le démocrate conservateur, qui a été sénateur après avoir été élu pour la première fois en 2018 et voté avec le président Donald Trump 25% du temps, a enfilé une perruque violette bon marché depuis la réouverture du Sénat en mai.

Comme beaucoup d’Américains accroupis à la maison au milieu des commandes d’abris sur place, la femme de 44 ans n’a pas pu se faire couper les cheveux.

Donc, par solidarité, Sinema a jeté des perruques de 12,99 € sur ses cheveux blonds platine pour montrer que les gens peuvent toujours avoir l’air bien tandis que les barbiers et les salons restent fermés.

Et d’innombrables utilisateurs de Twitter étaient impressionnés par cela. Alors que la vague bleue des démocrates poussait l’Arizona vers Biden, le tableau de Pence, un vice-président aux antécédents terrifiants avec les droits LGBT +, se retrouvant face à face avec un législateur bisexuel dans une perruque violet pastel tenant une Bible était vraiment un spectacle. .

Je sais que nous sommes censés parler de Mark Kelly mais il ne s’est pas présenté avec une perruque violette aujourd’hui – Krissie (@KrissieTX) 2 décembre 2020

Il y a tellement de choses à propos de l’élection de Mark Kelly qui me rendent heureux, mais le sénateur Kyrsten Sinema, avec un imprimé zèbre et une perruque violette, donnant au VP l’œil puant tout en tenant la Bible pour la prestation de serment de Kelly est presque en haut de la liste aujourd’hui . https://t.co/FaVgDD2CGA – Grace Doyle (@graciedoyle) 3 décembre 2020

Je suis surpris que Pence n’ait pas pris feu. Sinema tenant la Bible est parfait. Oh tellement parfait. – La personne. Femme. Homme. Covid. Tue. (@ artfact0ry) 2 décembre 2020

Voir Mike Pence devoir jurer devant un sénateur démocrate alors qu’une femme bisexuelle dans une perruque violette et un manteau à imprimé zèbre tient la Bible est EXTRÊMEMENT agréable pour moi pic.twitter.com/nsnKKPVVei – Sam Stryker (@sbstryker) 2 décembre 2020

OMG @SenatorSinemaportait du violet pour la prestation de serment de Pence. J’adore ça 🌈 https://t.co/RxYGP1vW0j – Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) 3 décembre 2020

Une planche de la plate-forme de Sinema a fait avancer les droits des LGBT + et, tout au long de sa carrière au Congrès, a cherché à contester les attaques de l’État contre l’égalité du mariage.

En plus d’être la deuxième personne LGBT + jamais élue au Sénat, elle est la seule membre connue du Congrès à ne pas être affiliée ouvertement à la religion, et au lieu d’une Bible, elle a choisi de prêter serment sur un livre de droit de la Bibliothèque du Congrès contenant des textes. des constitutions des États-Unis et de l’Arizona en 2019.