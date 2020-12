Un sénateur américain demande à HBO Max, Disney +, Netflix et plus d’offrir un streaming gratuit pour des vacances plus sûres

Le sénateur américain Angus King (I-Maine) a écrit une lettre aux responsables des six principales plateformes de streaming en ligne actuellement en activité, à savoir Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Apple TV +, Hulu et HBO Max. Dans sa lettre, le sénateur King a exhorté les entreprises à rendre leur contenu accessible au public gratuitement pendant les vacances, à donner à la population quelque chose à faire à la maison et à réduire les activités de plein air.

« Alors que les organisations à travers le pays continuent de répondre à la propagation [infection], Je tends la main pour discuter et considérer le rôle unique que vos entreprises jouent dans la fourniture d’activités basées sur le contenu cette saison des fêtes. Plus précisément, je vous encourage à supprimer temporairement toute considération de coût pour l’utilisation de vos services pour les non-abonnés actuels en tant que service public pour ceux qui cherchent à rester en sécurité et à l’intérieur pendant la période des fêtes, par opposition aux risques encourus alors que la nation voit un montée en flèche [infection] cas. «

Le raisonnement du sénateur King a du sens. En cette période troublée de 2020, le rôle des plates-formes de streaming en ligne est devenu plus important que jamais, le public passant de plus en plus de temps à l’intérieur dans un effort pour s’auto-isoler et éviter les infections. Pendant les vacances, les activités de plein air deviennent plus prononcées et les abonnements gratuits aux principales plateformes de streaming pourraient inciter les téléspectateurs à rester chez eux. Selon le sénateur King, cette incitation peut jouer un rôle important en encourageant les habitudes de distanciation sociale.

« Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont publié des directives recommandant que des actions communautaires spécifiques soient prises pour limiter l’exposition au virus, et ont en outre encouragé les Américains à éviter leurs voyages de vacances habituels pour réduire la transmission … nous devons trouver des moyens d’inciter les gens à suivre les conseils du CDC, de leur employeur, des responsables locaux de la santé publique ou des chefs d’établissement. Malheureusement, certains Américains choisiront probablement d’ignorer les conseils de santé publique et de perpétuer leurs traditions de vacances typiques au lieu de rester en sécurité à la maison. Bien que vos plates-formes connaîtront probablement un trafic plus important en raison de l’extension du service, nous vous encourageons à fournir un service temporaire sans frais aux non-abonnés afin d’encourager les gens à faire des choix responsables et à naviguer en toute sécurité pendant la période des fêtes. «

Il reste à voir combien de banderoles acceptent l’offre du sénateur King. Mais ne retenez pas votre souffle pour des miracles. Le streamer le plus en vue, Netflix, avait mis fin à son offre d’essai gratuit de 30 jours aux États-Unis plus tôt en octobre. Pendant ce temps, HBO Max a décidé de sortir ses derniers films sur HBO Max et mise sur le fait que le public paie le plus cher pour regarder. Wonder Woman 1984 à la maison.

Ensuite, il y a Disney + et Apple TV +, deux entrées relativement nouvelles dans le paysage du streaming, qui sont plus déterminées pour le moment à créer une base d’abonnés qu’à gagner de l’argent. Il sera intéressant de voir si l’un des streamers est prêt à donner la priorité à la santé publique sur les profits en ces temps troublés. Cette nouvelle provient de king.senate.gov.

Sujets: Netflix