Un satellite suit une tempête de neige hivernale intense sur la côte est des États-Unis

Les satellites en orbite ont capturé une vue imprenable sur le puissant Nor’easter qui a fait tomber de la neige sur une large bande du nord-est des États-Unis mercredi et jeudi (16-17 décembre). L’énorme chute de neige qui a enterré Central Park dans au moins 25 centimètres de neige.

Le satellite GOES-16 (parfois appelé GOES-East en référence à sa position orbitale géosynchrone au-dessus des États-Unis) continue de suivre de près la tempête et envoyer des images , selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Le New York Times rapporte plusieurs personnes sont mortes dans la tempête , et que certaines villes ont eu du mal à faire face aux coûts de déneigement alors qu’elles étaient déjà sous la pression budgétaire de la pandémie. La ville de New York était sous sa plus forte chute de neige depuis des années, tandis que d’autres villes et villages de la région avaient leurs propres chutes de neige énormes à gérer.

Ce #WednesdayMorning, le #GOESEast 🛰️ utilise son produit #GeoColor pour suivre une #WinterStorm qui traversera le Mid-Atlantic et le Nord-Est jusqu’à demain. Ce faisant, il apportera de la neige importante, des vents violents et des inondations côtières dans une grande partie de la région. pic.twitter.com/0N0ex6QEZc16 décembre 2020

« Cela apportera de la neige importante, des vents violents et des inondations côtières dans une grande partie de la région », NOAA a dit de la tempête sur Twitter mercredi (16 décembre). Du jour au lendemain, le nuages ​​capturés par satellite et éclairs s’étendant des Appalaches à la Nouvelle-Angleterre, qui étaient tous sous les avertissements de fortes tempêtes.

GOES-16 a encore vu de fortes chutes de neige dans la région dans des images diffusées jeudi matin, NOAA ajoutée sur Twitter . Au pire de la tempête, le National Weather Service a déclaré fortes chutes de neige de plus de 5 cm par heure et des accumulations de plus de 12 pouces (30 cm) étaient attendues dans la plupart des zones touchées – bien que deux pieds de neige (60 cm) pourraient tomber dans les Poconos (centre de la Pennsylvanie) et Catskills (sud de New York) à la fin de la tempête.

Ce #ThursdayMorning, le #GOESEast 🛰️ utilise son produit #GeoColor pour regarder une tempête hivernale qui a apporté hier de fortes chutes de neige dans certaines parties de l’est des États-Unis. Aujourd’hui, la tempête jette toujours de la neige sur une grande partie du nord-est des États-Unis pic.twitter.com/W1aksGBbk917 décembre 2020

L’orbite de la Station spatiale internationale traverse également régulièrement la région, bien que la NASA et les astronautes américains à bord du complexe orbital n’aient pas encore commenté la tempête sur Twitter. Parfois, les astronautes fournissent des images des grandes tempêtes pour aider à la prévision des catastrophes et aux secours.

Alors que la tempête a pesé lourdement sur les infrastructures et les ressources locales, d’autres difficultés plus mineures sont venues d’étudiants habitués aux jours de neige, le New York Times a ajouté . Les élèves des écoles primaires et secondaires de New York et de Philadelphie, en raison de la pandémie, ont été invités à poursuivre leurs études, même avec le potentiel de forts de neige épiques à construire à l’extérieur.

