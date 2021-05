Un rover Curiosity sur Mars repéré depuis l’espace alors qu’il grimpe au Mont Mercou (vidéo)

ARTEMIDE lampe de table CURIOSITY 36 (Avec sphère - Aluminium)

Curiosity Artemide est la nouvelle portable lampe qui par sa forme révèle sa vocation d'exposition mais en même temps relationnelle, elle met en scène espaces où il y a les personnes ou le objets qui peuvent être accueillis à l'intérieur. Neutre et essentiel dans sa structure légère elle devient fonctionnelle en soulignant le contenu. Elle est disponible en deux dimensions pour mieux s'adapter à accueillir objets différents. C'est un cadre pour exposer les objets, sa base devient l'élément qui supporte ce qu'on veut montrer allumé du petit spot à sa sommité. C'est une lumière contrôlée, qui avec l'ajout d'une sphère en verre blanc de lumière ambre, recrée une atmosphère plus chaude et rassemblé pour cultiver relations - aller bien. Curiosity porte son propre espace de lumière n'importe où, et grâce à son élevé d'autonomie (16 heures de liberté du réseau), elle permet de réinventer contextes de lumière quotidiens. Elle dessine une liberté consacrée à l'individu en s'adaptant à l'espace domestique mais surtout elle ouvre scénarios inédits en espaces publics. C'est aussi un instrument parfait pour les espaces du retail, capable de construire displays flexibles et mobiles, pour expositions, ou pour restaurants où elle crée une intime et élégante atmosphère capable de suivre le varier de l'organisation des espaces. Ampoule incluse LED 3000K, 3,6W, 430lm, CRI=80, dimmer.