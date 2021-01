Un rocher lunaire dans le bureau ovale: l’affichage lunaire du président Joe Biden

Joe Biden était à trois semaines de sa prise de fonction en tant que sénateur américain de première année lorsque la roche lunaire qui vient d’être exposée à la Maison Blanche a été collectée par des astronautes sur la surface lunaire.

Six mandats au Congrès, deux mandats en tant que vice-président des États-Unis et une investiture présidentielle plus tard, Biden et l’échantillon lunaire 76015143 partageront désormais le bureau ovale.

L’administration Biden a demandé une roche lunaire récupérée par Apollo pour affichage comme « une reconnaissance symbolique des ambitions et des réalisations des générations précédentes, et un soutien à l’approche d’exploration actuelle de la Lune vers Mars en Amérique », selon la NASA . La roche de 0,7 livre (333 grammes), maintenue par une pince en métal et entourée de verre, se trouve sur l’étagère inférieure d’une bibliothèque encastrée à côté d’un portrait peint de Ben Franklin et à côté du bureau Resolute.

« Merci au président des États-Unis d’avoir placé une pierre lunaire de la NASA dans le bureau ovale – regardez ce que nous pouvons faire ensemble en tant que pays lorsque nous sommes unis », Ellen Stofan, directrice du Smithsonian National Air and Space Museum à Washington DC, écrit sur Twitter , répondant à une photo de la salle nouvellement redécorée publiée par Le Washington Post mercredi (20 janvier).

De la lune à la chambre (en passant par Berlin)

L’échantillon lunaire 76015143, collecté par l’équipage d’Apollo 17 en 1972, est une tranche de 0,7 livre (333 grammes) d’un rocher plus gros qui a été ébréché d’un rocher sur la lune. Il est maintenant exposé dans le bureau ovale de la Maison Blanche. (Crédit d’image: NASA)

Une plaque descriptive sur la base de l’affichage des roches lunaires de la Maison Blanche explique que l’échantillon vieux de 3,9 milliards d’années a été ébréché « d’un gros rocher au pied du massif nord dans la vallée du Taurus-Littrow » par les astronautes d’Apollo 17 Eugene Cernan et Harrison Schmitt, les derniers humains (à ce jour) à marcher sur la lune.

Cernan et Schmitt, avec le pilote du module de commande Ron Evans, ont renvoyé l’échantillon, et d’autres l’aiment , sur Terre le 19 décembre 1972 (l’échantillon lunaire 76015 a été recueilli 6 jours plus tôt le 13 décembre 1972).

Une fois livrée au laboratoire de réception lunaire du Manned Spacecraft Center de la NASA (aujourd’hui, Johnson Space Center) à Houston, Texas, la roche mère de 6,2 livres (2819 grammes) a été coupée en morceaux plus petits, y compris le numéro 143, l’échantillon de forme irrégulière maintenant dans le bureau ovale.

Avant d’arriver à la Maison Blanche Biden, le même rocher lunaire était exposé au Musée allemand de la technologie (Deutsches Technikmuseum) à Berlin.

«Nous avons choisi cet échantillon comme une bonne représentation à la fois du caractère unique des échantillons lunaires, des minuscules cratères formés par des micrométéorites visibles d’un côté et des preuves de recherches scientifiques effectuées sur l’échantillon visible dans le plat, côtés sciés », a déclaré un porte-parole de la NASA à collectSPACE.com.

Deuxième échantillon

Le président Bill Clinton (au centre) se voit présenter un rocher lunaire par l’astronaute d’Apollo 11 Neil Armstrong et son épouse, Carol Armstrong, aux côtés des coéquipiers d’Apollo 11 Michael Collins (extrême gauche) et Buzz Aldrin (à droite) et de sa femme Lois Aldrin, dans le bureau ovale sur 20 juillet 1999. (Crédit image: Tim Sloan / AFP via Getty)

Biden est le premier président à demander qu’une pierre lunaire soit exposée dans le bureau ovale dès son premier jour de fonction, mais 76015143 est le deuxième échantillon lunaire prêté à long terme à la Maison Blanche.

À l’occasion du 30e anniversaire du premier atterrissage sur la lune en 1999, les coéquipiers d’Apollo 11 Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins ont rendu visite au président de l’époque Bill Clinton dans le bureau ovale, lorsque la NASA a prêté à la Maison Blanche une pierre lunaire de la mission, un échantillon lunaire. 10057,30. Le rocher, à la demande de Clinton, est resté exposé dans la salle jusqu’à ce qu’il quitte ses fonctions en janvier 2001.

« La chose la plus précieuse que j’avais pour la perspective politique à la Maison Blanche était un rocher lunaire », a déclaré Clinton à l’astrophysicien Neil DeGrasse Tyson dans une interview pour « StarTalk » de National Geographic en 2015. « J’ai mis la pierre de lune sur la table et pendant les deux prochaines années, quand nous avions des républicains et des démocrates, ou des gens des deux côtés de n’importe quel problème, et ils commençaient vraiment à devenir incontrôlables, je Je dirais: ‘Attendez, attendez, attendez – vous voyez ce rocher lunaire, il a 3,6 milliards d’années. Maintenant, nous ne faisons que passer par ici et nous n’avons pas beaucoup de temps, alors calmons-nous et comprenons ce que la bonne chose à faire est. Et cela a fonctionné à chaque fois. «

« Ils regardaient un objet qui existait à un moment qu’ils pouvaient à peine imaginer et cela leur a juste donné ce petit espace dans leur esprit et leur esprit pour essayer de comprendre, d’accord, allons-y une fois de plus », a déclaré Clinton .

Au moins un autre rocher lunaire a visité la Maison Blanche, bien qu’il n’ait été prêté par la NASA que pour une journée et ait été exposé dans la salle Roosevelt, à l’extérieur du bureau ovale.

L’une des 10 seules «pierres de touche» – des morceaux exposés de l’échantillon 70215 montés pour que le public puisse toucher un morceau de la lune – le rocher Apollo 17 était présent le 11 décembre 2017 pour la signature de la directive 1 sur la politique spatiale, qui a ordonné à la NASA de renvoyer les astronautes sur la Lune, puis sur Mars, jetant ainsi les bases du programme Artemis actuel de l’agence spatiale.