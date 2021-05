Un robot ressemblant à un humain crée des autoportraits effrayants

Les premiers autoportraits robotiques au monde, peints par un androïde appelé Ai-Da, ont été dévoilés lors d’une nouvelle exposition d’art à Londres, bien que «l’artiste» n’ait pas de «soi» à représenter. Les images étonnamment précises remettent en question le rôle de intelligence artificielle (IA) dans la société humaine et contester l’idée que l’art est exclusivement un trait humain, selon ses créateurs.

Ai-Da est un artiste Android grandeur nature alimenté par l’IA – l’ordinateur des algorithmes qui imitent l’intelligence des humains – qui peuvent peindre, sculpter, faire des gestes, cligner des yeux et parler. Ai-Da est conçu pour ressembler et agir comme une femme humaine avec une voix féminine. Sa tête et son torse ressemblent à ceux d’un mannequin et elle porte une variété de robes et de perruques différentes, bien qu’une paire de bras mécaniques exposés la donne comme robotique. Une équipe de programmeurs, roboticiens, experts en art et psychologues de l’Université d’Oxford et de l’Université de Leeds en Angleterre a passé deux ans, de 2017 à 2019, à développer l’androïde, selon The Guardian . Elle porte le nom d’Ada Lovelace, la mathématicienne anglaise pionnière considérée comme l’un des premiers programmeurs informatiques.

Dans le passé, le travail d’Ai-Da consistait en des peintures abstraites basées sur des modèles mathématiques complexes, et sa première exposition a permis de collecter plus d’un million de dollars de ventes d’art, selon Artnet . Elle a même donné son propre TEDx Talk . Mais maintenant, Ai-Da a créé ce que l’on pense être les premiers autoportraits réalisés par une machine. Trois de ces selfies robotiques ont été exposés au Design Museum le 18 mai dans une exposition intitulée « Ai-Da: Portrait du robot , « qui est gratuit pour le public et restera exposé jusqu’au 29 août.

« Ces images sont destinées à perturber », a déclaré Aidan Meller, le galeriste derrière la création d’Ai-Da, au Guardian. « Ils sont destinés à soulever des questions sur notre destination. Quel est notre rôle humain si tant de choses peuvent être reproduites grâce à la technologie? »

Trois des autoportraits créés par Ai-Da exposés au Design Museum. (Crédit d’image: GLYN KIRK / AFP via Getty Images)

Selfies de robot

Les nouveaux autoportraits d’Ai-Da sont une combinaison d’IA constamment mise à jour, de programmation intégrée et de robotique avancée. Les yeux sont en fait des caméras qui permettent au robot de « regarder » ce qu’il peint ou sculpte, dans ce cas lui-même, et de le reproduire. Les bras robotiques sont contrôlés par l’IA, qui a pu créer des portraits réalistes tout en incluant également des techniques et des schémas de couleurs utilisés dans des exemples d’art créés par de vrais artistes humains qui sont téléchargés dans l’IA.

Ai-Da n’a pas décidé de créer les autoportraits; plutôt, ses créateurs ont donné ces instructions. En effet, Ai-Da n’est ni conscient de soi, ni sensible, ni conscient, mais l’accomplissement est toujours un exemple du chemin parcouru par l’IA et la robotique et où elles pourraient aller dans le futur, selon Meller.

Le timing de l’exposition pendant le COVID-19 pandémie est également extrêmement pertinent, a déclaré Priya Khanchandani, responsable de la conservation au Design Museum, au Guardian. « Au cours de l’année dernière, nous avons tous eu une relation si intime avec la technologie, c’est donc un très bon moment pour réfléchir à cela et poser des questions critiques à ce sujet. »

Artiste ou œuvre d’art?

Bien que Ai-Da soit souvent étiquetée comme «l’artiste androïde» dont les peintures et les sculptures sont considérées comme de l’art, son existence même et sa personnalité sont également considérées comme des œuvres d’art. Mais où se termine l’influence humaine sous forme de programmation et où commence l’IA d’Ai-Da? Cette question a conduit à des discussions controversées et stimulantes, ont déclaré les créateurs d’Ai-Da.

« Certaines personnes pensent qu’elle est la pire chose qui soit et se sentent menacées, et certaines sont vraiment excitées », a déclaré Meller au Guardian. « Son existence même est fausse d’une manière ou d’une autre, et nous en sommes conscients. »

Ai-Da remet également en question une croyance de longue date selon laquelle l’art est un concept fondamentalement humain, même si l’IA a été créée et programmée par des humains. «J’aime être quelqu’un qui fait réfléchir les gens», Ai-Da a déclaré à la BBC dans une interview exclusive . « Je pense que l’art a besoin de plus que le simple dessin de quelque chose; cela signifie communiquer quelque chose d’une manière qui soit relatable. »

Les créateurs d’Ai-Da espèrent qu’ici l’existence nous fera réfléchir davantage sur le rôle de la technologie, en particulier de l’IA, dans notre vie quotidienne.

«Si Ai-Da fait juste une chose importante, ce serait de nous amener à considérer le flou dans les relations homme-machine», Lucy Seal, chercheuse du projet pour Ai-Da, a déclaré au magazine BBC Science Focus , «et nous encourageant à réfléchir plus attentivement et plus lentement aux choix que nous faisons pour notre avenir».

