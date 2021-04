Un robot qui a vendu de l’art pour 688888 €, sous la forme d’un NFT, regarde maintenant la musique

J’ai envisagé Sophia comme une œuvre d’art créative elle-même, qui pourrait générer de l’art, a déclaré David Hanson, PDG de Hanson Robotics, basé à Hong Kong et créateur du robot.

Le gros plan de la tête de Sophia est vu au studio Hanson Robotics à Hong Kong le 29 mars 2021. Image via AP

Hong Kong: Sophia est un robot aux multiples talents – elle parle, plaisante, chante et même fait de l’art. En mars, elle a fait sensation dans le monde de l’art lorsqu’une œuvre numérique qu’elle a créée dans le cadre d’une collaboration a été vendue aux enchères pour 688 888 € sous la forme d’un jeton non fongible (NFT).

La vente a mis en évidence une frénésie croissante sur le marché des NFT, où les gens peuvent acheter des droits de propriété sur le contenu numérique. Les NFT ont chacun un code numérique unique enregistré dans des registres blockchain qui permettent à quiconque de vérifier l’authenticité et la propriété des articles.

David Hanson, PDG de Hanson Robotics basé à Hong Kong et créateur de Sophia, développe des robots depuis deux décennies et demie. Il pense que les robots d’aspect réaliste peuvent se connecter avec les gens et aider dans des secteurs tels que la santé et l’éducation.

Sophia est la création de robot la plus célèbre de Hanson Robotics, avec la capacité d’imiter les expressions faciales, de tenir des conversations et de reconnaître les gens. En 2017, elle a obtenu la citoyenneté saoudienne, devenant ainsi la première citoyenne robotique au monde.

«J’ai envisagé Sophia comme une œuvre d’art créative elle-même, qui pourrait générer de l’art», a déclaré Hanson dans une interview. «Sophia est le point culminant de beaucoup d’arts et d’ingénierie, et l’idée qu’elle pourrait alors générer de l’art était un moyen pour elle de se connecter émotionnellement et visuellement avec les gens», a-t-il déclaré.

Sophia a collaboré avec l’artiste italien Andrea Bonaceto, qui a dessiné des portraits de Sophia. Sophia a ensuite traité son travail via des réseaux de neurones et a créé sa propre œuvre d’art numérique.

L’œuvre numérique qui s’est vendue 688888 € est intitulée Instanciation de Sophia, et est un fichier vidéo de 12 secondes qui montre le portrait de Bonaceto évoluant vers la peinture numérique de Sophia. Il est accompagné de l’œuvre d’art physique peinte par Sophia.

L’acheteur, un collectionneur d’art numérique et artiste connu sous le nom de 888 avec le pseudo Twitter @ Crypto888crypto, a ensuite envoyé à Sophia une photo de son bras peint. Le robot a ensuite traité cela, ajoutant cette image à ses connaissances et a peint plus de traits par-dessus sa pièce originale.

Dans un tweet sur le compte de Sophia, l’œuvre a été décrite comme la première collaboration NFT entre une «IA, un être collectif mécanique et un artiste-collectionneur».

«En tant qu’artiste, j’ai une créativité informatique dans mes algorithmes, créant des œuvres originales», a déclaré Sophia lorsqu’on lui a demandé ce qui l’inspire en matière d’art. «Mais mon art est créé en collaboration avec mes humains dans une sorte d’intelligence collective comme un esprit de ruche humain-artificiel.»

Les œuvres d’art de Sophia vendues en tant que NFT font partie d’une tendance croissante. En mars, une œuvre d’art numérique de l’artiste Beeple – de son vrai nom Mike Winkelmann – s’est vendue pour près de 70 millions de dollars, brisant des records et en faisant l’œuvre numérique la plus chère jamais vendue.

Henri Arslanian, Global Crypto Leader de PricewaterhouseCooper, a déclaré que les NFT donnent aux gens le «droit de se vanter» des actifs qu’ils possèdent. «Et ce qui est vraiment incroyable avec NFT, c’est que cela vous permet non seulement de montrer au monde entier que vous possédez cela, mais cela crée vraiment ce lien entre le détenteur du NFT et les artistes», a-t-il déclaré.

Cela permet également à l’art d’être vendu sans intermédiaires traditionnels, de sorte que les artistes puissent se connecter directement avec les acheteurs sans être contraints par des galeries ou des maisons de vente aux enchères, a déclaré Arslanian.

Sophia continuera à peindre, a déclaré Hanson, et la prochaine étape de la carrière du robot pourrait être celle d’un musicien. Elle travaille sur plusieurs œuvres musicales dans un projet appelé Sophia Pop, où elle collabore avec des musiciens humains pour générer de la musique et des paroles, a-t-il déclaré. «Nous sommes tellement excités par la carrière de Sophia en tant qu’artiste», a déclaré Hanson.

