Un reste de protoplanète se cache peut-être à l’intérieur de la Terre

Une protoplanète a percuté la Terre il y a environ 4,5 milliards d’années, faisant tomber un morceau de roche qui deviendrait plus tard le lune . Maintenant, les scientifiques disent que des restes de cette protoplanète peuvent encore être trouvés, logés profondément à l’intérieur de la Terre, Science Magazine a rapporté .

Si des restes de la protoplanète, connue sous le nom de Theia, sont restés après l’impact, cela peut expliquer pourquoi deux gouttes de roches chaudes de la taille d’un continent se trouvent maintenant dans le la terre le manteau de l ‘, un sous l’ Afrique et l ‘autre sous l’ océan Pacifique. Ces blobs massifs seraient environ 100 fois plus hauts que le mont Everest, s’ils étaient jamais transportés à la surface de la Terre, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

L’impact de Theia a à la fois formé la lune et transformé la surface de la Terre en un océan de magma bouillonnant, et certains scientifiques théorisent que les gouttes se sont formées lorsque cet océan s’est refroidi et cristallisé, a rapporté la Science. D’autres pensent que les gouttes contiennent des roches terrestres qui ont en quelque sorte échappé aux effets de la collision et se sont nichées, sans être dérangées pendant des millions d’années, près du centre de la planète.

Mais la semaine dernière, au Conférence sur les sciences lunaires et planétaires , Qian Yuan, doctorant en géodynamique à Tempe de l’Arizona State University (ASU), a présenté une autre hypothèse.

Il a proposé que, après le impact lunaire , un matériau dense du manteau de Theia est descendu profondément sous la surface de la Terre, s’accumulant dans ce que nous appelons maintenant «les gouttes». Selon les modèles de Yuan, les roches 1,5% à 3,5% plus denses que le manteau terrestre ne se mélangeraient pas à la roche environnante. Au contraire, ils couleraient au bas du manteau, près du noyau interne.

« Cette idée folle est au moins possible », a déclaré Yuan à Science.

Une étude de 2019, publiée dans la revue Géochimie , soutient l’idée que le manteau de Theia était plus dense que celui de la Terre – environ 2% à 3,5% plus dense, a rapporté Science. Les auteurs de l’étude ont tiré des conclusions sur la taille et la composition chimique de Theia sur la base d’une analyse des roches lunaires d’Apollo, qui contenaient un rapport de lumière beaucoup plus élevé. hydrogène à l’hydrogène lourd que les roches terrestres, ils ont trouvé. (L’hydrogène léger et lourd diffèrent par le nombre de neutrons dans le noyau de chaque atome.)

Pour fournir à la lune autant d’hydrogène léger, Theia devait être très grande, presque la taille de la Terre au moment de l’impact, et très sèche, car l’eau formée dans l’espace interstellaire contiendrait une forme lourde d’hydrogène appelée deutérium, qui Theia manquait, ont conclu les auteurs. Pendant ce temps, l’intérieur de la protoplanète imposante aurait tenu un manteau dense et riche en fer, a rapporté Science.

Selon la théorie de Yuan, alors que les roches plus légères se précipitaient dans l’espace pour former la lune, des morceaux du manteau riche en fer se seraient précipités vers le noyau de la Terre à la suite de l’impact de Theia, où ils se sont installés et ont formé les gouttes énigmatiques. « Je pense [the idea is] complètement viable jusqu’à ce que quelqu’un me dise que ce n’est pas le cas », a déclaré à Science Edward Garnero, un sismologue à l’ASU Tempe qui n’était pas impliqué dans les travaux.

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu. Vous pouvez en savoir plus sur les théories concurrentes sur la formation des blobs sur Magazine scientifique .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.

