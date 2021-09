Un restaurant texan embauche des robots comme serveurs en raison d’une pénurie de personnel : « C’est une expérience fantastique »

Un propriétaire de restaurant à Dallas, au Texas, fait preuve de créativité au milieu de la pénurie de personnel à l’échelle nationale. Taco Borga, qui possède et exploite le restaurant latino-américain La Duni, a embauché trois robots pour l’aider à servir ses clients affamés.

Borga, un vétéran de 40 ans de l’industrie de la restauration, a déclaré à 45secondes.fr Food qu’il avait dû fermer plusieurs de ses restaurants pendant la pandémie. Quand il s’agissait de sauver son dernier restaurant plus tôt cet été, il aurait fait à peu près n’importe quoi.

« Nous avons dit: » Vous savez, nous devons trouver un moyen de changer l’ensemble de notre modèle de service, sinon nous allons perdre les cinq derniers serveurs que nous avons « , a-t-il expliqué. Il a donc appelé Jackie Chen, propriétaire de la société texane American Robotech.

Le robot que le personnel de Borga a surnommé « Panchita » livre de la nourriture à une table. Taco Borga / La Duni

Chen est arrivé moins d’une heure plus tard, robots en main.

« Puis le lendemain, je lui ai livré un robot, puis nous avons terminé l’installation en une heure », a déclaré Chen à 45secondes.fr Food.

Borga a déclaré qu’il lui aurait fallu des semaines pour mettre un serveur humain à niveau. Les robots n’ont pris que 45 minutes.

Les robots livrent principalement de la nourriture, a déclaré Chen, et accueillent les clients.

« Je pense que le personnel a vraiment optimisé le processus de service », a déclaré Chen. « Dans le passé, ils avaient besoin de personnes pour effectuer plusieurs tâches et faire des allers-retours. De nos jours, ils n’ont qu’une (personne) dans la cuisine qui met toute la nourriture sur le plateau de chargement (du robot), et l’autre serveur, ils n’ont pas besoin de retourner en cuisine.

Borga a ajouté que la poignée de serveurs humains restants a maintenant le temps de vraiment parler avec leurs clients à l’aide des robots.

« C’est ce que les serveurs sont vraiment censés faire, c’est ça l’hospitalité: il ne s’agit pas de prendre votre commande et d’aller à la cuisine et de vous l’apporter, et de nettoyer votre table et d’aller au suivant, ce n’est pas vraiment ce que service est à propos », a-t-il expliqué.

Borga a déclaré qu’il pensait que son personnel et les robots formaient une excellente équipe, mais que l’élément humain du service resterait « essentiel ».

« Je ne sais pas encore si c’est la solution, mais chaque jour devient plus clair, la nécessité de ce type de solutions », a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, a déclaré Borga, les clients ont bien réagi aux machines.

« Même s’ils sont tendus et frustrés lorsqu’ils voient le robot glousser… a-t-il expliqué, ajoutant qu’ils ont nommé leurs robots et les ont habillés pour les rendre « drôles et accessibles ».

L’un des robots de La Duni parcourt le restaurant. Taco Borga / La Duni

Il a dit qu’ils ont programmé certains des robots pour même flirter avec les clients, leur offrant des compliments lorsqu’ils s’assoient.

« Vous savez, tout le monde rit », a-t-il ri. « C’est comme aller à Disneyland et rencontrer Mickey Mouse pour la première fois. Vous ne pensez pas que c’est une personne en costume, vous pensez que vous avez affaire à Mickey Mouse lui-même, et c’est une expérience fantastique.

Surtout leurs jeunes clients ont été ravis de l’expérience, à tel point que Borga a même reçu des appels de parents confirmant que les robots fonctionnaient ce jour-là.

« Et je me dis ‘Eh bien, laissez-moi vous expliquer quelque chose, le principe du robot est qu’il ne prend pas de jours de congé' », a-t-il déclaré en riant. « Chaque jour, tant que vous les chargez la nuit précédente, ils travailleront tout le quart de travail … Alors, qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? »