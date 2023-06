Un restaurant a embauché un faux prêtre pour extorquer des « confessions » aux travailleurs, selon le gouvernement fédéral

Une chaîne de taqueria en Californie a été condamnée par le ministère du Travail à verser 140 000 € d’arriérés de salaire et de dommages-intérêts à 35 employés pour diverses infractions, notamment l’embauche d’un faux prêtre pour obtenir des « aveux » de ses employés.

Le 12 juin, le département américain du Travail a annoncé les résultats d’une enquête et d’une affaire civile impliquant Taqueria Garibaldi, qui a un emplacement à Sacramento et un à Roseville, ainsi que ses propriétaires et exploitants. Dans le communiqué de presse, le département a signalé avoir constaté plusieurs violations : que les propriétaires versaient illégalement des pourboires aux gestionnaires, refusaient le paiement des heures supplémentaires et embauchaient un faux prêtre pour découvrir les actes répréhensibles présumés des employés.

BanquesPhotos / Getty Images

Une ancienne employée de Taqueria Garibaldi, Maria Parra, a témoigné devant le tribunal fédéral que le restaurant offrait aux employés une « personne identifiée comme prêtre » pour entendre des confessions pendant les heures de travail. L’employé a déclaré que le prêtre avait exhorté les travailleurs à «faire sortir les péchés», interrogeant les travailleurs sur les «péchés» qui n’avaient à voir qu’avec leur emploi.

« Dès que la confession a commencé, j’ai trouvé la conversation étrange et différente des confessions normales, où je parlais à un prêtre des péchés que je voulais confesser », a déclaré Parra dans une déclaration sous serment. « Le prêtre m’a demandé si j’avais volé quoi que ce soit au travail, si j’étais en retard à mon travail, si j’avais fait quoi que ce soit pour nuire à mon employeur et si j’avais de mauvaises intentions envers mon travail. »

Che Garibaldi Inc., exploitant de Taqueria Garibaldi, et ses avocats n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de 45secondes.fr.com.

«Les enquêteurs fédéraux sur les salaires et les heures ont vu des employeurs corrompus essayer toutes sortes d’escroqueries pour embaucher des travailleurs et intimider ou riposter contre des employés, mais la tentative d’un restaurant du nord de la Californie d’utiliser un prêtre présumé pour amener les employés à admettre les« péchés »du lieu de travail peut être parmi les plus sans vergogne », a écrit le ministère du Travail dans un communiqué de presse.

Les agents de la division des salaires et des heures du département ont également découvert que Taqueria Garibaldi refusait aux employés de payer les heures supplémentaires pour les heures de plus de 40 heures par semaine de travail – une violation de la loi sur les normes de travail équitables.

L’enquête a en outre révélé que l’employeur avait payé illégalement des gestionnaires à partir du pool de pourboires des employés, menacé les employés de représailles et de conséquences néfastes en matière d’immigration pour avoir coopéré avec le département, et licencié un travailleur qui, selon eux, s’était plaint au département.

Le 8 mai, Che Garibaldi et ses trois propriétaires et exploitants ont convenu d’un jugement par consentement, et le juge leur a ordonné de payer 70 000 € en arriérés de salaire et un montant égal en dommages-intérêts à 35 employés, totalisant 140 000 €, ainsi que 5 000 € en sanctions civiles. « en raison de la nature délibérée de leurs violations. »

« Sous serment, un employé de Taqueria Garibaldi a expliqué comment le restaurant proposait à un supposé prêtre d’entendre les ‘péchés’ de leur lieu de travail tandis que d’autres employés rapportaient qu’un responsable affirmait à tort que des questions d’immigration seraient soulevées par l’enquête du département », a déclaré Marc Pilotin, avocat régional. du travail, a déclaré dans le communiqué. « Les tentatives ignobles de représailles de cet employeur contre les employés avaient pour but de faire taire les travailleurs, d’entraver une enquête et d’empêcher le recouvrement des salaires impayés.

L’identité du faux prêtre reste encore inconnue.

« La personne en question n’est pas un prêtre du diocèse de Sacramento », a déclaré Bryan Visitacion, porte-parole du diocèse de Sacramento, dans un e-mail au New York Times, ajoutant qu’il ne savait pas qui était l’homme.

Pilotin a également déclaré que le ministère agirait rapidement pour préciser que le statut d’immigration n’a aucune incidence sur les droits des travailleurs en vertu de la loi sur les normes de travail équitables, ajoutant qu’il ne tolérera pas « l’intimidation sur le lieu de travail ».

Le tribunal a expressément ordonné à Taqueria Garibaldi de ne prendre aucune mesure pour empêcher les employés de faire valoir leurs droits en tant que travailleurs, de ne pas interférer avec une enquête du service ou de discriminer, menacer ou licencier tout employé qui même apparu avoir parlé avec les enquêteurs.

Depuis la décision, les gens ont inondé les pages Yelp et Facebook du restaurant de critiques à une étoile et de commentaires négatifs, un critique de Yelp écrivant : « On dirait que les propriétaires de cet endroit doivent se confesser.