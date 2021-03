Un responsable du shérif de Géorgie sous le feu des critiques pour des remarques sur des fusillades dans un spa et un post Facebook anti-asiatique

Le porte-parole d’un shérif de Géorgie qui a été critiqué mercredi pour les déclarations qu’il a faites au sujet du suspect lors de la fusillade dans un spa dans la région d’Atlanta, qui a tué huit personnes, dont six femmes d’origine asiatique, avait précédemment partagé un message anti-asiatique sur Facebook.

Lors d’une conférence de presse mercredi, le capitaine Jay Baker, un porte-parole du bureau du shérif du comté de Cherokee, a déclaré que Robert Aaron Long, qui a été accusé de huit chefs de meurtre, « en avait assez et en quelque sorte à la fin de son corde « et ce mardi » a été une très mauvaise journée pour lui, et c’est ce qu’il a fait « .

Les commentaires ont été critiqués comme inappropriés et insensibles aux victimes.

Baker a déclaré que Long avait déclaré aux enquêteurs que les attaques n’étaient pas motivées par la race. « Il a apparemment un problème, ce qu’il considère comme une dépendance sexuelle, et voit ces endroits comme quelque chose qui lui permet d’aller dans ces endroits, et c’est une tentation pour lui qu’il voulait éliminer », a déclaré Baker aux journalistes.

Après les remarques, des captures d’écran sont apparues à partir d’un message Facebook de mars 2020 de Baker qui faisait la promotion de t-shirts anti-asiatiques.

« Passez votre commande jusqu’à épuisement des stocks », a écrit Baker au-dessus de la photo de deux T-shirts qui disait: « Covid 19 VIRUS IMPORTÉ DE CHY-NA. »

Baker n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires mercredi et la page Facebook semble ne plus être disponible.

Les données publiées mardi ont rapporté que près de 3 800 incidents haineux anti-asiatiques ont été signalés l’année dernière. Les femmes ont signalé des incidents de haine 2,3 fois plus que les hommes, selon l’étude du forum de signalement Stop AAPI Hate.

« Au-delà du traitement des preuves des scènes, les enquêteurs examinent de près ce qui a motivé le tireur. Notre enquête est loin d’être terminée et nous n’avons rien exclu », a déclaré le département de police d’Atlanta dans un communiqué mercredi soir.

Les autorités ont déclaré que les fusillades n’avaient peut-être pas été à caractère raciste et que le suspect avait déclaré aux enquêteurs qu’il avait une dépendance sexuelle et qu’il avait peut-être fréquenté certains des lieux dans le passé.

Il n’était pas clair si l’une des entreprises avait des liens avec le travail du sexe.

