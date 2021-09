Un réseau d’ONG demande que la COP26 soit reportée en raison de l’augmentation des cas de COVID, des inégalités de vaccins et des voyages coûteux

09 sept. 2021 20:57:42 IST

Un réseau mondial d’organisations non gouvernementales (ONG) a a publié une déclaration demandant que la 26e session de la Conférence des Parties (COP 26) soit reportée en raison de l’augmentation du nombre de nouveaux cas dans le monde ainsi que de la distribution très apparente des vaccins.

Le Climate Action Network (CAN) est un réseau de plus de 1500 organisations de la société civile de plus de 130 pays qui travaillent ensemble pour lutter contre les urgences climatiques.

La COP26 est un sommet mondial sur le climat qui vise à réunir des chefs d’État, des experts du climat et des militants pour convenir d’une action coordonnée pour lutter contre le changement climatique. Il devait initialement avoir lieu du 9 au 19 novembre 2020 à Glasgow, au Royaume-Uni. Cependant, le 28 mai 2020, il a été décidé que le sommet serait reporté en raison de la pandémie de COVID-19.

Le Bureau de la COP a annoncé « À la lumière des effets actuels et mondiaux de COVID-19, la tenue d’une COP26 ambitieuse et inclusive en novembre 2020 n’est plus possible. La reprogrammation permettra à toutes les parties de se concentrer sur les questions à discuter lors de cette conférence vitale et laissera plus de temps pour que les préparatifs nécessaires aient lieu. Nous continuerons à travailler avec toutes les parties concernées pour accroître l’ambition climatique, renforcer la résilience et réduire les émissions. »

Ils ont déclaré que le sommet sur le climat se tiendrait en 2021 du 1er au 12 novembre au même endroit – Glasgow, Royaume-Uni.

Selon les estimations, environ 200 chefs d’État et de gouvernement devraient assister au sommet ainsi que des milliers de délégués, de membres de la société civile et de membres des médias.

La raison pour laquelle CAN a demandé que la COP26 soit reportée est qu’elle pense qu’il est impossible de tenir une conférence mondiale sur le climat sûre, inclusive et juste d’ici novembre avec un si grand rassemblement. Ils estiment également que la pure logistique de l’événement, pour le rendre sûr, est insuffisante en raison de « l’échec à soutenir l’accès aux vaccins de millions de personnes dans les pays pauvres, l’augmentation des coûts de voyage et d’hébergement, y compris pour la quarantaine à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume-Uni et l’incertitude au cours de la pandémie de COVID-19. »

Il exclura également, pensent-ils, les délégués, les militants, le personnel des médias des pays qui font partie des 60 pays étranges du Royaume-Uni qui font partie de sa «liste rouge».

Le président britannique de la COP26, Alok Sharma, a publié une déclaration indiquant que le pays financera les séjours en quarantaine de ceux qui arrivent des pays de la liste rouge. Les ministres ont également déclaré que des vaccins seraient mis à la disposition de tout délégué qui en aurait besoin, a rapporté la BBC.

Il a déclaré que le gouvernement britannique proposait également de « financer les séjours à l’hôtel de quarantaine requis pour les délégués enregistrés arrivant des zones de la liste rouge et de vacciner les délégués accrédités qui ne pourraient autrement pas se faire vacciner ».

Cependant, les délégués qui ont postulé pour eux n’ont pas encore reçu leurs jabs. Le groupe d’ONG a demandé à plusieurs reprises à la présidence britannique des éclaircissements sur le soutien aux coûts de logistique et de quarantaine, mais les détails n’ont pas été rendus publics.

En excluant les populations des pays pauvres, estime le CAN, cela aurait des « implications sérieuses et durables » sur les questions débattues lors de ces pourparlers. Des sujets tels que le financement climatique, les pertes et dommages et les règles du marché du carbone sont tout aussi importants pour les pays en développement que pour les pays développés.

Tasneem Essop, directeur exécutif de CAN, a déclaré : « Notre préoccupation est que les pays les plus touchés par la crise climatique et ceux qui souffrent du manque de soutien des pays riches pour fournir des vaccins soient exclus des pourparlers et visibles en leur absence à COP26. »

« Il y a toujours eu un déséquilibre de pouvoir inhérent au sein des pourparlers de l’ONU sur le climat et cela est maintenant aggravé par la crise sanitaire », a-t-elle ajouté.

Les groupes environnementaux et les groupes de la société civile n’ont aucun pouvoir réel pour influencer les résultats de cet événement, mais agissent cependant en tant qu’observateurs et conseillers auprès des pays pauvres.

Sharma a également déclaré qu’ils travaillaient pour s’assurer que les délégués aient un « sommet inclusif, accessible et sûr » à Glasgow. Cependant, il a déclaré qu’il était important que ces pourparlers aient lieu car « le changement climatique n’a pas pris de congé ».

« Veiller à ce que les voix de ceux qui touchés par le changement climatique se faire entendre est une priorité pour la présidence de la COP26, et si nous voulons agir pour notre planète, nous avons besoin que tous les pays et la société civile apportent leurs idées et leur ambition à Glasgow », a-t-il ajouté.

« Un sommet sur le climat sans la voix des personnes les plus touchées par le changement climatique n’est pas adapté à son objectif », a déclaré Mohamed Adow, observateur de longue date des pourparlers et directeur du groupe de réflexion Power Shift Africa basé à Nairobi.

« Si la COP26 se déroule comme prévu actuellement, je crains que seuls les pays riches et les ONG de ces pays puissent y assister.

L’ONU a rejeté cette demande et a soutenu la Grande-Bretagne pour la poursuite du sommet COP26 comme prévu.

Farhan Haq, porte-parole du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, a déclaré que l’urgence scientifiquement établie de lutter contre le changement climatique signifiait qu’un nouveau retard de la COP26 « n’est plus réalisable », a rapporté .. « Pour l’instant, aucun changement n’est prévu, mais nous comprenons les inquiétudes. »

« La communauté scientifique mondiale a clairement indiqué que le changement climatique est désormais une urgence mondiale et que seule une étape urgente et majeure dans l’action climatique peut maintenir les objectifs de l’Accord de Paris à portée de main et protéger les pays et les communautés les plus vulnérables contre l’aggravation des impacts climatiques, » il ajouta.

Haq a déclaré que les autorités et les bureaux de l’ONU travaillaient avec le gouvernement britannique « pour rendre la COP aussi sûre et inclusive que possible, notamment en offrant des vaccins à tous les participants et en payant les frais de quarantaine des hôtels lorsque la quarantaine est requise ».

Récemment, plus de 220 revues de premier plan ont publié un éditorial avertissant tout le monde que le réchauffement climatique ne peut pas être mis en veilleuse pendant que le monde fait face à la pandémie de COVID-19.

« Au cours des 20 dernières années, la mortalité liée à la chaleur chez les personnes de plus de 65 ans a augmenté de plus de 50 pour cent », peut-on lire.

« Des températures plus élevées ont entraîné une déshydratation accrue et une perte de la fonction rénale, des malignités dermatologiques, des infections tropicales, des problèmes de santé mentale, des complications de la grossesse, des allergies, ainsi qu’une morbidité et une mortalité cardiovasculaires et pulmonaires. »

.

