Un requin de la taille d’un camion s’est échoué sur une plage du Maine. Comment est-il mort?

Des pêcheurs de Brême, dans le Maine, ont découvert un mort requin la taille d’une camionnette sur leur rive locale mardi (5 janvier), selon sources de nouvelles . Tanner Fields, qui a été l’un des premiers à découvrir le requin échoué, a partagé une séquence vidéo du monstre échoué avec News Center Maine.

Les responsables du ministère des Ressources marines du Maine ont identifié le spécimen gargantuesque comme un requin pèlerin mâle (Cetorhinus maximus, qui se traduit à peu près par «monstre marin au plus gros nez») et l’a mesuré à 26 pieds (8 mètres) de long. À ce jour (7 janvier), la cause du décès reste inconnue.

Les requins pèlerins sont le deuxième plus gros poisson au monde, atteignant des longueurs allant jusqu’à 12 m (40 pieds), selon le Florida Museum . Seul l’insaisissable requin baleine , qui peut atteindre plus de 18 m (60 pieds), est plus grande. Les requins pèlerins se trouvent dans les eaux chaudes du monde entier, parfois migrant des milliers de kilomètres , et sont les plus grands requins qui naviguent sur les eaux au large de la Nouvelle-Angleterre.

En relation: 10 fois que les requins ont fait tomber nos mâchoires en 2020

Malgré leur apparence imposante, les requins pèlerins sont pour la plupart inoffensifs pour les humains. Selon le Florida Museum, ils se nourrissent en nageant vers l’avant avec leur énorme bouche ouverte, absorbant des milliers de tonnes d’eau de mer toutes les heures et filtrant le savoureux zooplancton et autres minuscules invertébrés marins à travers leurs branchies.

Ces requins se nourrissent souvent près de la surface, semblant se prélasser au soleil (d’où leur nom). Alors qu’un requin pèlerin ne vous mordrait probablement pas, il pourrait vous enfoncer avec son corps rugueux si vous vous trouviez sur son chemin, prévient le Florida Museum.

Et n’oubliez pas de lever les yeux: les requins pèlerins peuvent sauter jusqu’à 1,2 m hors de l’eau, ont découvert des chercheurs dans une étude 2018 .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.