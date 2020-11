Un républicain demande à Dieu de briser l’illusion de Joe Biden

Michele Bachmann n’est pas content que Joe Biden ait remporté l’élection. (Twitter)

Michele Bachmann a eu le culot de demander à Dieu de «briser l’illusion… que Joe Biden est notre président» alors que les républicains continuent de nier la simple vérité sur la perte électorale de Donald Trump.

Ce serait drôle si ce n’était pas si tragique: une ancienne membre du Congrès et un ancien assistant de Trump demandant désespérément à Dieu de prendre sa «verge de fer» pour «briser le pot d’argile de la tromperie en Amérique».

Bachmann, surnommée «le plus grand homophobe d’Amérique» en raison de ses arguments souvent surréalistes contre les droits des homosexuels, a partagé une vidéo d’elle-même en train de prier une puissance supérieure après que l’Amérique ait dit à Trump que son temps était écoulé.

«Écrasez le pot d’argile de l’illusion aux États-Unis d’Amérique… écrasez l’illusion, père, de Joe Biden en tant que président. Il ne l’est pas », dit-elle dans le clip.

«Voulez-vous prendre votre barre de fer et briser l’illusion que Nancy Pelosi a sa Chambre des représentants, nous ne le savons pas. Écrasez-le au nom de Jésus. Smash, Lord, la prise de contrôle du Sénat américain par Chuck Schumer.

L’ancienne membre du Congrès Michele Bachmann appelle Dieu à « briser l’illusion, Père, que Joe Biden est notre président. Il ne l’est pas ». pic.twitter.com/gqoFP97ipT – Montre de l’aile droite (@RightWingWatch) 9 novembre 2020

Malheureusement pour Bachmann, il est clair que Biden a été élu président et que les démocrates conserveront le contrôle de la Chambre des représentants. Pendant ce temps, il semble de plus en plus probable que deux tours en Géorgie en janvier détermineront qui contrôlera le Sénat.

Michelle Bachman est aussi délirante que Donald Trump.

Le refus de Michelle Bachman d’accepter le résultat de l’élection n’est pas vraiment une surprise compte tenu de son histoire de déclarations défiant la réalité.

En septembre, elle a affirmé que les marxistes transgenres noirs «recherchaient le renversement des États-Unis et la dissolution de la famille traditionnelle».

«Ils pensent qu’ils vont le faire en élisant Joe Biden, puis une fois que Joe Biden sera élu … ce qu’ils vont faire, c’est faire s’effondrer l’économie des États-Unis, passer à une monnaie numérique à l’échelle mondiale, puis nous passerons à un gouvernement de type mondial. Je veux dire, c’est bizarre, mais c’est leur objectif », a-t-elle ajouté.

Heureusement, Bachmann n’est plus un élu, ayant pris sa retraite de la Chambre des représentants en 2015.

Pendant son mandat, elle a suggéré que les homosexuels étaient des pédophiles et que Dieu détruirait l’Amérique à cause de la culture «malade du péché» de l’égalité du mariage.

En 2011, il est apparu qu’un service de conseil chrétien appartenant à Bachmann et dirigé par son mari avait tenté de «guérir» au moins un homme de son homosexualité.

Néanmoins, en 2016, Bachmann a été nommé au conseil consultatif évangélique de Trump.

Ailleurs, bien que toutes les grandes organisations de presse aient appelé à l’élection en faveur de Biden, Trump continue d’agir comme un tout-petit pétulant tirant sur ses propres testicules, refusant de céder.

«Depuis quand le Lamestream Media appelle-t-il qui sera notre prochain président? Nous avons tous beaucoup appris au cours des deux dernières semaines! » il a tweeté dimanche 8 novembre. La réponse, que vous penseriez que le président américain en exercice connaîtrait, est à travers l’histoire moderne.