Un renouveau justifié en route chez FX, le retour de Timothy Olyphant

Raylan Givens, homme de loi grisonnant portant des armes à feu et portant un chapeau de cow-boy, est de retour avec Timothy Olyphant qui reprend son rôle. Justifié, la série acclamée par la critique a duré 6 saisons et a remporté un prix Peabody en 2011, connaît un renouveau, rapporte Variety. L’émission a suivi Givens pourchassant Walton Goggins dans le rôle de Boyd Crowder, le méchant du livre de l’écrivain Elmore Leonard, Fire in the Hole. Le nouveau spectacle, Justifié : City Primeval, est basé sur le livre ​​​​Cité primitive ; High Noon à Detroit.

Le spectacle déplacera l’attention des creux de l’État de Bluegrass vers Motor City, Detroit. Le synopsis a mis le spectacle huit ans après le séjour de Raylan à Lexington et Harlan du Kentucky. Lorsqu’il est vu pour la première fois dans la série originale, Raylan poursuit un chef de la mafia à Miami qu’il tue et affirme que le meurtre était justifié avant d’être renvoyé au service de Lexington Marshall. ​​​​​Cité primordiale va recommencer à Miami, cette fois avec une fille de 14 ans en remorque. La série se concentrera sur les événements qui se produisent après un événement sur les routes de Floride, qui mettra en place Raylan poursuivant Clement Mansell, The Oklahoma Wildman. Il est présenté comme un personnage de style desperado mélangé à un peu de sociopathe psychotique. Il a fui la police de Detroit pendant un certain temps et a l’intention de rester un homme libre. Mansell sera aidé par son avocate, Carolyn Wilder, qui a son propre programme et sa propre histoire qui se dérouleront.

Dave Andron et Michael Dinner dirigeront les showrunners. La série sera également dirigée par Michael Dinner. Graham Yost, le créateur de la série FX, rejoindra Olyphant, Sarah Timberman, Taylor Elmore, Chris Provenzano Cark Beverly et Peter Leonard en tant que directeurs exécutifs. Le spectacle fera revenir plusieurs membres de l’ancienne équipe, ce qui rend le président de FX Entertainment Eric Schrier très heureux.

“’​​​​Justifié était l’une des émissions les plus acclamées par la critique de la dernière décennie et une adaptation du travail d’Elmore Leonard qui a été si coloré par Timothy Olyphant en tant que Raylan Givens, Graham Yost et toute l’équipe de producteurs, scénaristes, réalisateurs et acteurs. Que ce groupe se réunisse à nouveau avec Tim en tant que Raylan dans une nouvelle et différente histoire d’Elmore Leonard est passionnant. Je tiens à remercier nos showrunners Dave et Michael, et leurs collègues producteurs exécutifs Tim, Graham, Sarah et Carl, la succession d’Elmore Leonard ainsi que nos partenaires de Sony Pictures Television, pour avoir rendu cela possible.

Les co-présidents de Sony Pictures, Jeff Frost et Jason Clodfelter, ont ajouté :

« Lorsque Justifié conclu, l’amour et l’affection pour cette série exceptionnelle n’ont fait que grandir et ont laissé le public désireux de plus de Raylan Givens. L’emblématique Elmore Leonard était l’un des principaux auteurs de notre époque et personne n’a tout à fait capturé son ton et son authenticité ainsi que celui-ci. Justifié équipe. Nous avons hâte de revivre la magie de Tim, Graham, Dave, Michael et de notre équipe de producteurs exécutifs prééminente. Nous sommes ravis de poursuivre cette aventure remarquable avec nos partenaires de FX.

