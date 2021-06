Un remasterisation de Dead Space en préparation ? L’initié pointe vers un retour

Après le Mass Effect Édition Légendaire avec les trois parties de la trilogie originale se sont avérées être un succès complet, il va de soi de se demander à quoi cela ressemble avec d’autres jeux sortis sous le drapeau de l’entreprise EA. Par exemple, qu’en est-il d’un remaster des trois Espace mortLes pièces?

le E3 2021 approche à grands pas et il y a de plus en plus de spéculations sur les jeux que nous verrons dans le contexte de l’E3 numérique. Après beaucoup d’un Nouvelle Nintendo Switch Pro a été signalée par des initiés présumés, ou même la preuve d’un Le jeu Jurassic World fait surface, de nouvelles voix pointent désormais vers « Dead Space ».

Une conversation sur Twitter portait sur ladite franchise. Shpeshal Nick de Xbox Era et Jez Corden de Windows Central, tous deux connus pour partager des fuites d’initiés, sont entrés dans la conversation. Le consensus est qu’il est « plutôt cool » quand « Dead Space » est de retour célébrerait – que ce soit maintenant un Suite ou remasterisation.

En fin de compte, cela pourrait aussi être quelque chose de relativement fade. Mais la façon dont Corden commente le message de Shpeshal est relativement suspecte. Mais voyez par vous-même :

CE SERAIT ASSEZ COOL, N’EST-CE PAS NICK ? Vous connaissez. Si cela se produisait peut-être ? Ce serait plutôt sympa. -Jez Corden (@JezCorden) 5 juin 2021

En tout cas, il veut impliquer quelque chose avec sa déclaration et c’est probablement le fait qu’il en sait plus que lui dans cette publication communique. En fin de compte, ça pourrait être juste un blague être un ami troller un autre ami. Nous devons donc attendre et voir ce que EA prévoit ici jusqu’à nouvel ordre.

Alors peut-être entendrons-nous parler de Dead Space à l’E3 ? Mais qui sait? En fin de compte, ce n’est peut-être qu’un troll d’initiés. Une nouvelle édition serait de toute façon souhaitable, sans parler d’une suite. S’il existe un rapport officiel à cet égard, vous en serez immédiatement informé 45secondes.fr.