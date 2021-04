Un remake de Knights of the Old Republic pourrait être en route

Si vous êtes fans de Star Wars et que vous aimez le rôle, faites attention, car un remake de Knights of the Old Republic pourrait être en développement.

Star Wars Knights of the Old Republic occupe une place particulière parmi les fans de Star Wars et, par conséquent, tout ce qui concerne un éventuel KOTOR 3 ou un Remake des Chevaliers de l’Ancienne République, génère beaucoup d’intérêt.

Eh bien, le journaliste de Bloomberg Jason Schreier, l’un des informateurs les plus crédibles de l’industrie, parle depuis des années du développement d’un nouvel épisode de la franchise – bien que ce ne soit pas le seul – et cette semaine, il est revenu sur réaffirmer l’existence du projet.

«Oui, il y a quelque chose là-dedans. Si c’est réel«. Jason Schreier était un invité sur le podcast de Ben Hanson, mieux connu sous le nom de Spectacle de Minn Max, et dans celui-ci, Hanson en a profité pour lui poser des questions sur ce supposé nouveau Star Wars KOTOR dont Schreier avait parlé précédemment.

Lorsqu’on lui a demandé si le projet était développé par Aspyr Media, le journaliste commente: «vous êtes très intelligent, vous essayez d’obtenir plus d’informations à partir de celaDit Schreier en riant. «Oui, il y a quelque chose là-dedans. Si c’est réel«.

Il y a plus d’un an, le journaliste de Bloomberg a mentionné pour la première fois l’existence du projet et, plus tard, a ajouté que le plus intéressant était qu’il n’était pas dirigé par Electronic Arts, éditeur associé à tout ce qui concernait Star Wars ces derniers temps.

Bien que l’on parle souvent d’un remake du premier Star Wars KOTOR, le journaliste n’exclut pas totalement qu’il ne puisse s’agir d’un nouvel opus. En fait, en février de l’année dernière, Schreier lui-même a déclaré qu’il regrettait de ne pas être explicite sur le projet, mais qu’il préférait revérifier les choses.

Il est à noter que plusieurs maisons de développeurs ont tenté de relancer la saga KOTOR, sans grand succès.