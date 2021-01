Un regard sur les jeux de licences avec l’Empereur

Quand les licences cinématographiques régnaient sur le jeu vidéo

Parler de jeux nés de films, aujourd’hui, est généralement synonyme de médiocrité. Avatar, Rapide furieux, Vengeurs … des exemples de marques dont le passage dans l’environnement nous a laissé un goût dans la bouche aussi amer que la terre brûlée. C’est vraiment dommage, car il n’y a pas longtemps, une grande partie des bibliothèques de nos maisons s’est nourrie de ces titresDes jeux exceptionnels et sans prétention d’une époque où les limites du jeu vidéo étaient plus définies qu’aujourd’hui, généralement nés de licences célèbres. Ils nous ont divertis, ils nous ont fait passer un bon moment et, idiot, maintenant ils font partie de la mémoire collective pour leur mécanique et pur plaisir loin des récits complexes ou transcendantaux. Dans les années 90, Nintendo et SEGA ils se sont battus pour gagner des parts de marché et, dans ces moments sauvages de l’industrie du jeu vidéo, les jeux avec des licences de films ont brillé de leur propre lumière. Certains ont constitué notre imaginaire du passé, comme Tortues Ninja, Les Simpsons (le récréatif, s’il vous plaît) ou fondamentalement n’importe quel titre de licence Disney. D’autres marques n’ont pas été aussi chanceuses et, généralement de la main de LJN, chaque poubelle qui était insupportable, comme le jeu de La jungle de cristal, Le monde de Waine (Première «apparition» de Keanu Reeves dans un jeu vidéo) ou La famille Addams, pour n’en nommer que quelques-uns.

À une époque où il n’était pas si facile d’accéder aux informations sur chaque titre, de voir une licence bien connue ou une couverture accrocheuse utilisée pour vendre un jeu. Et bien qu’il soit vrai que parmi les licences les plus mémorisées sont généralement des années 90, avec des titres tels que Aladdin de Mega Drive et Super Nintendo, Le roi Lion ou la Château de l’illusion. En tant qu’enfant du nouveau millénaire, j’ai d’autres souvenirs. Tarzan ou Hercule pour PlayStation, de curieux jeux d’action et de plateforme 2D sur lesquels j’ai passé des heures et des heures. Bugs et Lilo et Stich, à la fois en 3D et jouable assez régulièrement, mais j’ai été paniqué quand j’étais enfant. Et puis, après tout ça, il y avait mes deux licences préférées dans le jeu vidéo, celles auxquelles j’ai passé des heures et des heures sans me lasser et que je continue encore de faire de temps en temps: Harry Potter et L’Empereur et ses folies. Parlons un peu plus en profondeur du second.

L’empereur sur ordinateur portable

La décision de rédiger un texte d’opinion en prenant comme exemple L’Empereur et sa folie ce n’est pas arbitraire. Je regardais le film l’autre jour, me rappelant pourquoi je l’aimais enfant, le redécouvrant comme l’un des films les plus excitants et les plus irrévérencieux de l’usine Disney. J’ai passé un bon moment, pourquoi allons-nous mentir, alors dans un accès de nostalgie, j’ai décidé de prendre ma Game Boy Color et d’essayer le jeu. L’Empereur et sa folie PlayStation a marqué mon enfance, mais sa version pour GBC, développée par Sandbox Studios, a une composante nostalgique très spéciale pour moi. Non seulement c’est l’un des premiers titres que j’ai joué, mais c’est le premier que j’ai eu comme mien, donc le terminer une fois de plus c’était faire un voyage complet dans l’enfance … ce que j’aurais aimé ne pas avoir fait, je le promets. Le jeu est un jeu de plateforme 2D qui démarre assez, plus que je ne m’en souvenais, mais cher à manipuler. Le rejouer me fait m’interroger sur l’endurance que nous avons en tant que nourrissons lorsque nous n’avons plus de jeux pour la console, car hitbox sont franchement étranges, le level design pourrait être amélioré et le patrons… disons qu’ils existent sur un plan différent du nôtre, car ils sont ridiculement simples et ennuyeux.

Le titre suit l’intrigue, ce qui a été à suivre, il le fait, mais à sa manière. Les ennemis dans la première zone sont les plus étranges, avec des gens qui nous lancent des vases et qui balaient le toit de la maison du voisin de leur fenêtre. Le village de Pacha semble également subir un travail constant grâce à tous ces énormes murs de briques avec des mécanismes pour ouvrir qui, grâce au fait que Kuzco voit qu’il prévoyait cette situation, s’ouvrent activant une sorte de fontaines avec une broche de flamme. Spit fonctionne en tirant dans une courte parabole et est gênant, mais au moins c’est plus gérable que l’attaque en cours que notre empereur peut faire. Plus d’une fois je me suis brouillé avec lui, je n’ai pas honte de le dire. Et donc nous avançons tout le jeu en suivant le chemin du village, de la forêt, de la falaise, de la ville, du laboratoire et du palais. Chaque zone se compose de trois niveaux, le niveau un de chaque zone partageant la musique, ainsi que les niveaux deux et trois. Un bourdonnement constant dans ma tête qui m’a pris moins de cinq minutes à retirer … puis le jeu s’est terminé en une demi-heure. Un titre franchement médiocre mais ça, les choses dans la vie, fait partie de moi et quand j’oublierai à quel point c’est mauvais je le referai sûrement. Le cercle de la vie.

PlayStation, où la flamme se déplaçait naturellement

Comme je ne voulais pas repartir avec un si mauvais goût dans la bouche, j’ai décidé de réessayer la version PlayStation. Rien à voir, garanti, car ce jeu est une plateforme en trois dimensions avec bien d’autres aspirations. Développé par Argonaut Games, créateurs de Croc et Renard étoilé, le jeu utilise justement un système de mécanique similaire au premier (en plus du moteur graphique de Croco 2) mais utilisant des attaques assez similaires à celles de GBC, mais en bonne version. Nous pouvons accélérer, cracher et cracher la tête en plus de sauter, mais avec cela seul, le jeu est amusant. Visuellement, c’est un jeu PSX sans prétention. Il est attrayant et agréable à regarder, il se manie assez bien et intègre des mécanismes de plateforme avec des pièces furtives pour certains niveaux, assez amusantes en fait, et des pièces où Kuzco se transforme en lapin ou en tortue pour résoudre certaines énigmes. Le plus curieux, c’est que bien que ses niveaux soient complètement fous et n’aient pas beaucoup de cohérence avec le monde où se déroule parfois le film (il y a des niveaux où l’on va de montagne en montagne comme s’ils étaient à quelques pas), le jeu est amusant. Et on ne peut pas demander plus d’un titre comme celui-ci.

Développer l’intrigue sur huit niveaux avec différents mécanismes et énigmes à résoudre est un moyen de se développer et de s’impliquer dans l’intrigue du film autrement que de simplement le regarder. Le doublage conserve toute la distribution originale (voix bénie de Pepe Mediavilla) à l’exception d’Ángel Garó, utilisant David Robles à la place, qu’il répéterait pour la suite du DVD du film.. Entre niveau et niveau, on obtient généralement des fragments redoublés du film à entretenir et à fileter et, mieux encore: la musique est très bonne. Non seulement les mélodies de John Debney sont utilisées, mais celles composées pour le jeu gardent très bien le type. Le charisme du film se reflète magnifiquement dans le jeu vidéo et fait oublier le désastre de la version Game Boy Color.

En fin de compte, avouons-le si ce n’était de la nostalgie, il est peu probable que l’une ou l’autre des versions aurait survécu jusqu’à ce jour. La mémoire m’a amené à me souvenir de deux titres qui étaient continus dans le médium et qui ne représentaient aucune révolution, mais ils étaient amusants (ou du moins, la PlayStation). En cours de lecture de la version remasterisée de Contes de canard Cela ne signifie rien au-delà d’un exercice amusant d’affection du vieil homme Yooka-Laylee c’est passer un moment divertissant. Cela va au-delà d’un hommage à L’Empereur et sa folie, parle de la mémoire des jeux de licence et des jeux qui voulaient nous faire sortir, comme Crackdown il y a à peine dix ans ou le phénomène social récent qui Rouille. Plusieurs fois, il semble que l’on oublie que les jeux vidéo peuvent être des outils pour s’amuser davantage dans le courant « hardcoreDes fans. Parce que s’ils avaient la qualité que méritent les licences, nous parlerions d’un exercice transmédia qui donnerait une valeur supplémentaire aux titres. Harry Potter en tant que licence de jeu vidéo, il a fonctionné dans toutes ses itérations pour la valeur de la marque, mais il faut Emmêlé pour Wii et vous aurez une sorte d’aventure avec hack’n slash fade et d’un fonctionnement douteux. Il ne s’agit plus forcément de ne pas traiter la licence avec affection ou d’avoir une équipe inconnue derrière: Avengers c’est un désastre malgré le fait d’avoir un nom comme Crystal Dynamics à la barre. Par chance, Solide comme un roc a montré que les choses peuvent être bien faites avec Homme chauve-souris et la même chose s’est produite avec Insomniaque et Homme araignée. Ce sont des jeux originaux, pas des adaptations d’un scénario de film, donc en pariant sur l’utilisation de licences pour créer des jeux vidéo, je pense que c’est la voie à suivre. Montrez quelque chose que nous n’avons pas vu et enrichissez la marque avec un produit qui, bien qu’il ne change pas votre vie, n’est pas un Le dernier d’entre nous, peut s’amuser, nous divertir et étendre la licence. Il n’est pas nécessaire de réinventer la roue dans chaque titre sorti.

L’Empereur et sa folie C’est un film indispensable dans la filmographie d’animation de DisneyD’une époque où chaque film en studio avait son propre style très marqué. Sinon, regardez Atlantis: l’Empire perdu, qui mettait en vedette Mike Mignolia, dessinateur de Hellboy, en tant que créateur-producteur. J’avoue que le Disney des années 2000 me manque presque autant que les jeux vidéo sous licence qui, sans chercher à changer nos vies, nous ont procuré des heures et des heures de plaisir tout en nous permettant de jouer avec ces personnages que nous aimions tant comme un enfant et grand écran. Seul le temps nous montrera le sort de cette connexion entre cinéma (ou jeux ou livres) et jeux vidéo.