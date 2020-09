Un régal! Cyan Racing recrée l’emblématique Volvo P1800 avec 420 chevaux

Modèle qui a marqué un moment dans l’histoire de la marque suédoise, la Volvo P1800 revient, cette fois, de la main du préparateur Cyan Racing. S’affirmant, dans cette seconde existence, non seulement à travers les lignes classiques des coupés suédois des années 60 et 70, mais aussi à travers un positionnement totalement tourné vers la conduite et le conducteur.

Présentée, pour l’instant, dans une perspective d’exploration, cherchant à percevoir la réceptivité du marché, la Volvo P1800 Cyan utilise, malgré ses lignes plus classiques, un turbocompresseur moderne de 2,0 litres turbocompressé de 2,0 litres, délivrant une puissance impressionnante de 420 ch et 455 Nm de couple, dérivé du bloc utilisé par la Volvo S60 TC1 racing.

Avec la main de vitesse jusqu’à 7700 tr / min, Mattias Evensson, responsable du projet et directeur ingénieur de Cyan Racing, explique que «la puissance éclate tard», car «ce moteur a été conçu pour être utilisé à haut régime, avec la puissance montrant intuitivement linéaire avec la pédale d’accélérateur ».

Accompagnant le 2,0 litres Turbo, une transmission manuelle à cinq vitesses qui envoie de la puissance uniquement aux roues arrière, via un arbre de transmission en fibre de carbone. ceci, associé à un différentiel à glissement limité avec polarisation du couple, vise à assurer la meilleure traction. Même parce qu’il n’y a pas d’assistance à la conduite, que ce soit l’ABS, le contrôle de stabilité ou autre…

Contribuant également à améliorer l’efficacité et malgré une carrosserie clairement importée du modèle d’origine, une augmentation significative de la rigidité structurelle, grâce à l’application de fibre de carbone et d’acier à haute résistance aux points clés. Utiliser cela, même ainsi, ne suffit pas pour soulever le poids de l’ensemble, au-delà des 990 kg.

Enfin, la P1800 Cyan dispose également d’une suspension modernisée, qui comprend également des amortisseurs bidirectionnels réglables, auxquels s’ajoute un système de freinage à quatre étriers, bien que sans aucune assistance, même pour une sensation plus pure, dans la relation conducteur et véhicule.

Une fois reliées au sol, des roues de 18 pouces, revêtues de pneus Pirelli P Zero 265/40 à l’avant et 265/35 à l’arrière.

«La configuration de cette P1800 Cyan ne vise pas à garantir le tour le plus rapide, mais plutôt à offrir une expérience de conduite passionnante et convaincante. Je sens par exemple mon sourire s’ouvrir, chaque fois que je sens la voiture dans une dérive maîtrisée, en faisant un virage », commente le pilote d’essai et champion du monde du tourisme en 2017, par Cyan Racing, Thed Björk.

Pour l’instant proposition unique, avec laquelle le préparateur entend évaluer la réceptivité du marché pour un modèle comme celui-ci, Cyan Racing a cependant prévu de fabriquer plus d’unités, si la demande le justifie. Le prix peut être d’environ 420 mille euros.

Cyan Racing, le prédécesseur de Polestar

Rappelons également que Cyan Racing est le nom sous lequel Polestar était connu, avant d’être racheté par Volvo, pour être sa division compétition.

Les départements exclus de l’acquisition ont non seulement maintenu l’activité et le nom Cyan Racing, mais ont continué à participer à la compétition. Même avoir remporté les trois dernières éditions du Championnat du Monde FIA ​​des Voitures de Tourisme.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂