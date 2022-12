Un refuge pour animaux a le cœur brisé après la mort d’un chat après avoir mangé 38 élastiques à cheveux

Un refuge pour animaux en Caroline du Sud avertit les propriétaires d’animaux de compagnie de garder un œil sur leurs chats après la mort d’un de leurs récents sauvetages après avoir mangé 38 élastiques à cheveux.

Juliet à l’époque où elle s’est fait opérer. Avec l’aimable autorisation de la Charleston Animal Society

Le chat, surnommé Juliette par les travailleurs du refuge, a été amené après que ses propriétaires se sont éloignés et l’ont abandonnée, avec deux autres chats, à l’extérieur de la propriété à la mi-novembre.

Peu de temps après son arrivée, il est devenu évident que quelque chose n’allait pas.

« Elle ne mangeait pas et ils ont commencé à la surveiller, puis ils ont fait des radiographies et ont découvert qu’elle avait un corps étranger inhabituel en elle », a déclaré à 45secondes.fr.com Kay Hyman, directrice de l’engagement communautaire pour la Charleston Animal Society.

« C’était fou, tout le monde essayait de deviner ce qu’ils pensaient que c’était », dit-elle. « Parce que nous avons vu de la ficelle, nous avons entendu parler de guirlandes d’arbres, d’arbres de Noël, de papier d’emballage, de ruban – où un chat commencera à le manger et ensuite il sera enveloppé dans ses intestins. »

La radiographie montrant la masse d’élastiques à cheveux dans le ventre de Juliette. Avec l’aimable autorisation de la Charleston Animal Society

Leur vétérinaire, le Dr Leigh Jamison, a opéré et tiré « un faisceau de ficelles apparemment sans fin » du petit animal vers Noël.

Hyman dit qu’ils ne pouvaient pas y croire. Elle dit qu’ils ont vu des chiens qui ont mangé des épis de maïs ou du papier d’aluminium, « surtout autour de Thanksgiving ou du 4 juillet ». Mais les élastiques à cheveux étaient « une première, c’est sûr ».

Les élastiques à cheveux retirés du ventre de Juliette. Avec l’aimable autorisation de la Charleston Animal Society

Ils « pensaient vraiment » que le chat s’en sortirait, dit-elle, parce que les élastiques à cheveux étaient tous dans son estomac. Mais fin le 30 décembre, la petite Juliette a empiré et est décédée d’une insuffisance hépatique.

« Nos vétérinaires experts et notre équipe de sauvetage accomplissent chaque jour ce que nous pensons être des miracles. Malheureusement, même avec les meilleurs soins, tous les animaux ne s’en sortent pas », a écrit la Charleston Animal Society dans un message Facebook annonçant la mort du chat. « Même si Juliette était aimée et n’a pas souffert durant ses derniers jours, elle a succombé à ce tragique accident. Nous avons tous le cœur brisé. »

Hyman fait écho à ces sentiments, disant à 45secondes.fr.com qu’elle était reconnaissante que le chat « ait connu l’amour » dans ses derniers jours.

« Elle était aimée et soignée. C’est ce sur quoi je dois me concentrer », dit-elle.

Juliette, avant que sa santé décline. Avec l’aimable autorisation de la Charleston Animal Society

Hyman espère que l’histoire tragique de Juliette diffusera deux messages :

« Abandonner des animaux, ce serait la seule chose qui, au début, n’est pas acceptable », dit-elle. « Deuxièmement, lorsque vous avez des animaux de compagnie dans votre maison, soyez simplement conscient des choses qu’ils peuvent ingérer. »

Elle suggère de ranger les élastiques à cheveux et les ficelles hors de portée des chats et de les surveiller de plus près pour s’assurer qu’ils évitent les ennuis, « comme vous le feriez pour un enfant ».