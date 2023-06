Un recruteur dit que les candidats à un emploi devraient envoyer des e-mails de remerciement après les entretiens

Varta Batterie Varta E38 Silver Dynamic 74 Ah - 750 A

La batterie auto sert d marrer sa voiture, ainsi qu alimenter en lectricit les diff rents l ments lectriques (phares, ) et lectroniques (autoradio, ). La batterie Silver Dynamic dispose de performances in gal es et d'une endurance sans pareil. C'est une batterie pr te l'emploi, sans entretien, de haute performance.Elle pr sente les principaux avantages suivants : - Puissance de d marrage froid incomparable, m me en conditions climatiques extr mes. Dur e de vie prolong e, gr ce la technologie de grille PowerFrame. Cette technologie permet d'optimiser les performances de la batterie de votre voiture. Id ale pour les v hicules quip s de nombreux consommateurs lectriques. Optimale pour les moteurs diesel.Les batteries VARTA Silver Dynamic sont sp cialement con ues pour les v hicules quip s de moteurs hautes performances, aux exigences de puissance particuli rement lev es.Pour viter les pannes r p tition, des produits de pr vention et de d pannage sont l pour solutionner vos probl mes.C ble de recharge : permet de red marrer le v hicule (voir nos produits).Booster: permet de substituer la batterie lors du d pannage.(voir nos produits).Chargeur : permet de charger son v hicule ou de maintenir la charge (voir nos produits).Vous ne savez pas quoi choisir entre chargeur, booster et c ble de d marrage ? Suivez le guide !