Un recruteur affirme que les Britanniques ne veulent pas travailler

Un recruteur a affirmé que les Britanniques « ne veulent tout simplement pas travailler », et il est prudent de dire que les commentaires n’ont pas été bien accueillis par les téléspectateurs. Voyez ce qu’elle avait à dire ci-dessous:

Sarah Duke dirige CRS Recruitment à Bognor Regis et a révélé qu’elle avait du mal à pourvoir les postes vacants après le Brexit.

Dans un épisode de Channel 4 Une offre d’emploi très britannique, Sarah a parlé des travailleurs étrangers et du fait qu’ils sont beaucoup plus disposés à faire les emplois que les Britanniques ne font tout simplement pas.

Dans un clip de la série en trois parties, qui a été tournée en mai dernier, la consultante Viola déclare : « Ils veulent du travail, nous leur en avons donné, et ils ne se présentent pas. »

« Le problème avec l’Europe de l’Est, c’est qu’ils ne sont jamais arrivés avec l’attitude de » Oh, non, vous devez me donner ce travail de haut niveau « . »